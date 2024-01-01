Новые тягачи Renault T-Range лишились зеркал заднего вида

Со времени премьерного показа модернизированной Renault T-серии прошло всего три месяца, а по дорогам Европы уже начали ездить фуры с этими магистральными тягачами. Одними из первых такие модели получили румынские дилерские центры.

Автомобили сразу привлекают внимание беззеркальными кабинами. Их в моделях 2025 года вытеснила система камер. Для Renault T Range 2025 это уже основная черта отличия от предыдущих моделей. Теперь это уже стандартное оборудование коммерческих транспортных средств, как и встроенная в камеры инфракрасная система ночного видения.

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Кстати, аналогичную комплектацию с переключателем ночного режима под дисплеем имеет его шведский "родственник" Volvo FH Aero.

Камеры вместо зеркал хорошо видны на белом цвете кузова. Небольшие по размеру штанги с оптикой линзами разместили не над боковыми дверями, где они обычно крепятся у других грузовиков, а вынесли очень далеко вперед, над закругленным лобовым стеклом, еще до боковых стоек. От такого расположения все хорошо просматривается с рабочего места водителя, что облегчает протискивание тягача в очень узких местах.

Есть в модели T Range и невидимые внешне инновации. Едва ли не самым главным признаком является активная система рулевого управления, работающая по электрогидравлическому принципу. Благодаря этому автомобиль будет самостоятельно выполнять настройки, например, в т.ч. при медленном маневрировании.

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В стандартную комплектацию теперь также входят шины с пониженным сопротивлением качению, а также фары, автоматически активирующие или деактивирующие дальний свет.

Относительно компонентов силового агрегата, то модельный ряд Renault T на 2025 год не претерпел каких-то существенных изменений. Так что поскольку представленный автомобиль имеет на кузове буквы "TC", то это, скорее всего, всем известный вариант Renault T480 Turbo Compound, развивающий 480 л.с. и максимальный крутящий момент 2700 Нм.

Фото: Renault Trucks Румыния