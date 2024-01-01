Нові тягачі Renault T-Range позбулись дзеркал заднього огляду

З часу прем'єрного показу модернізованої Renault T-серії минуло лише три місяці, а дорогами Європи вже почали їздити фури з цими магістральними тягачами. Одними з перших ці моделі отримали румунські дилерські центри.

Автомобілі відразу привертають увагу бездзеркальними кабінами. Їх в моделях 2025 року витіснила система камер. Для Renault T Range 2025 це вже основна риса відмінності від попередніх моделей. Тепер це вже стандартне обладнання комерційних транспортних засобів, як і вбудована в камери інфрачервона система нічного бачення.

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До речі, аналогічне комплектування з перемикачем перемикач нічного режиму під дисплеєм має його шведський "родич" Volvo FH Aero.

Камери замість дзеркал добре видно на білому кольорі кузова. Невеличкі за розміром штанги з оптикою лінзами розмістили не над бічними дверима, де вони зазвичай кріпляться в інших вантажівок, а винесли дуже далеко вперед, над заокругленим лобовим склом, ще до бічних стійок. Від такого розташування все добре проглядається з робочого місця водія, що полегшує протискування тягача в дуже вузьких місцях.

Є в моделі T Range й невидимі зовні інновації. Чи не найголовнішою ознакою є активна система рульового управління, що працює за електрогідравлічним принципом. Завдяки цьому автомобіль буде самостійно виконувати налаштування, наприклад, в т.ч. при повільному маневруванні.

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До стандартної комплектації тепер також входять шини зі зниженим опором коченню, а також фари, що автоматично активують або деактивують дальнє світло.

Щодо компонентів силового агрегату, то модельний ряд Renault T на 2025 рік не зазнав якихось істотних змін. Так що оскільки представлений автомобіль має на кузові букви «TC», то це, швидше за все, всім відомий варіант Renault T480 Turbo Compound, що розвиває 480 к.с. і максимальний крутний момент 2700 Нм.

Фото: Renault Trucks Румунія