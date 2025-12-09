Ford и Renault вместе будут разрабатывать электромобили и коммерческие фургоны

Основой сотрудничества станет разработка двух новых электрических легковых автомобилей под брендом Ford.

Как говорится в релизе Renault Group, Первую модель планируют представить уже в начале 2028 года. Должно быть интересное решение, в котором автомобили объединят дизайн Ford и инженерные решения Renault Group.

На кого будут похожи "дети"

Новые модели будут созданы на базе платформы Ampere от Renault Group и будут производиться на севере Франции на мощностях ElectriCity — одного из самых современных европейских кластеров по производству электромобилей.

При этом разработчики обеих компаний обещают сохранить аутентичный стиль Ford, динамику управления и интуитивный пользовательский опыт.

С легковых начнут, а фургонами усилят

Кроме легковых электромобилей, партнеры юридически оформили намерения относительно возможного сотрудничества в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Renault Group и Ford рассматривают общую разработку и производство отдельных моделей под обоими брендами для европейского рынка.

"В долгосрочной перспективе объединение наших возможностей с Ford позволит нам быть более инновационными и быстрее реагировать на изменения рынка. Новый союз демонстрирует силу и конкурентоспособность компании в Европе", – заявил генеральный директор Renault Group Франсуа Прево.



"Мы объединим производственный масштаб и электромобильные технологии Renault Group с дизайном и драйверским характером Ford, чтобы создать способные, интересные и узнаваемые автомобили", – добавил глава Ford Джим Фарли, отметив важный шаг в трансформации деятельности Ford в Европе.

Синергия обоим пойдет на пользу

Сотрудничество позволит компаниям усилить конкуренцию в сегментах легковых и коммерческих автомобилей., используя инновации, развитую инфраструктуру, опыт в разработке программного обеспечения и сервисных решений.

Благодаря синергии Renault Group и Ford на европейский рынок выйдет новое поколение электромобилей и коммерческих моделей, что должно повысить эффективность и ускорить переход к электротранспорту.