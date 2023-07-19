Показанный Ford Transit 2024 модельного года будет иметь множество технических и цифровых функций, которые облегчат работу водителя.

Подразделение компании по производству коммерческих автомобилей Ford Pro сообщило о новых возможностях подключения 5G, беспроводных обновлениях и технологиях в фургонах Ford Transit и E-Transit 2024 года.

Одним из основных преимуществ является введение возможности подключения 5G и появление системы беспроводного обновления программного обеспечения Ford PowerUp. Обе модели теперь оснащены 12-дюймовым сенсорным экраном стандартной комплектации, а также предлагается система Connected Navigation, предоставляющая водителям информацию о дорожном движении в режиме реального времени. Кроме того, в комплект входит восьмидюймовая цифровая приборная панель.

Читайте также Ford Transit получил мощность в 2000 лошадиных сил

Водителям должна понравиться автоматизированная технология Delivery Assist для распознавания повторяющихся задач водителями службы доставки. Также она переводит фургон в парковочный режим, автоматически выключает двигатель, активирует аварийную световую сигнализацию и блокирует все двери, когда водитель покинул транспортное средство.

Фургоны Ford Transit и E-Transit 2024 получили системы беспроводного обновления программного обеспечения Ford PowerUp и возможность подключения 5G. Фото: Ford

Стандартный комплект безопасности теперь включает в себя помощь от столкновения с автономным экстренным торможением и интеллектуальную помощь при превышении скорости. Ford также предлагает шесть дополнительных пакетов помощи – обнаружение слепых зон с предупреждением о перекрестном движении, работающий в пробках адаптивный круиз-контроль, а также помощь при парковке с камерами на 360 градусов.

Читайте также Электрический фургон E-Transit представлен официально

Переднеприводный Transit теперь может быть оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, немного увеличивающей вес автомобиля. Модернизированные ступицы колес облегчают замену тормозов, что сокращает время замены четырех дисков до двух часов.

Книга заказов на обновленный Transit и E-Transit откроется этим летом. Правда, с ценой изготовитель еще не определился.