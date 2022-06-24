Американский производитель Ford показал свой спортивный микроавтобус SuperVan на фестивале скорости в Гудвуде.

Компания Ford представила новое поколение спортивного микроавтобуса SuperVan на фестивале скорости в британском Гудвуде. Авто стало полностью электрическим и получило силовую установку мощностью 2000 л.с.

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Четвертое поколение гоночного микроавтобуса стало полностью электрическим. В основу разработки лег представленный ранее полностью электрический Ford E-Transit. Предыдущие версии SuperVan также были модификациями легендарного фургона, выпускаемый с 1965 года.

Новый SuperVan оснастили четырьмя электромоторами, которые в общей сложности выдают около 2000 л.с. мощности и разгоняют авто с нуля до 100 км/ч меньше, чем за две секунды. Авто разработали специалисты команды STARD подразделения Ford Performance.

Гражданский E-Transit Custom получит аккумуляторную батарею объемом 68 кВт-ч, а на SuperVan установили АКБ на 50 кВт-ч.

Автомобиль также получил агрессивный аэродинамический обвес, усиленную подвеску и тормоза, каркас безопасности, ковшообразные сиденья и другие атрибуты гоночных авто.

Новая информационно развлекательная система Ford SYNC 4 с сенсорным дисплеем позволяет выбрать один из пяти режимов езды: Road, Track, Drag, Drift и Rally.

Заезд на холм в рамках фестиваля в Гудвуде на новом Ford SuperVan выполнит французский автогонщик, многократный чемпион мира по автогонкам на выносливость Ромен Дюма.

Напомним, первое поколение Ford Transit начали собирать в британском Лэнгли в 1965-м. Сборка фургона в Саутгемптоне осуществляется с 1972-го по настоящее время.