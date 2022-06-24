Американський виробник Ford показав свій спортивний мікроавтобус SuperVan на фестивалі швидкості у Гудвуді.

Компанія Ford представила нове покоління спортивного мікроавтобуса SuperVan на фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Авто стало повністю електричним та отримало силову установку потужністю 2000 к. с.

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Четверте покоління гоночного мікроавтобуса стало повністю електричним. В основу розробки ліг представлений раніше повністю електричний Ford E-Transit. Попередні версії SuperVan також були модифікаціями легендарного фургона, що випускається з 1965 року.

Новий SuperVan оснастили чотирма електромоторами, які загалом видають близько 2000 к. с. потужності та розганяють авто з нуля до 100 км/год менше, ніж за дві секунди. Авто розробили спеціалісти команди STARD підрозділу Ford Performance.

Цивільний E-Transit Custom отримає акумуляторну батарею об'ємом 68 кВт-год, а на SuperVan встановили АКБ на 50 кВт-год.

Автомобіль також отримав агресивний аеродинамічний обвіс, посилену підвіску та гальма, каркас безпеки, ковшоподібне сидіння та інші атрибути гоночних авто.

Нова інформаційно-розважальна система Ford SYNC 4 із сенсорним дисплеєм дозволяє вибрати один із п’яти режимів їзди: Road, Track, Drag, Drift та Rally.

Заїзд на пагорб у межах фестивалю у Гудвуді на новому Ford SuperVan виконає французький автогонщик, багаторазовий чемпіон світу з автоперегонів на витривалість Ромен Дюма.

Нагадаємо, перше покоління Ford Transit почали збирати в британському Ленглі у 1965-му. Збірка фургону у Саутгемптоні здійснюється з 1972-го до наших днів.

Протягом останніх кількох десятків років Transit збирали на заводах Ford у Німеччині, Бельгії, Туреччині, В'єтнамі, Китаї та інших країнах.