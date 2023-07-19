Показаний Ford Transit 2024 модельного року матиме велику кількість технічних та цифрових функцій, які полегшать роботу водія.

Підрозділ компанії з виробництва комерційних автомобілів Ford Pro повідомив про нові можливості підключення 5G, бездротові оновлення і технології у фургонах Ford Transit та E-Transit 2024 року.

Однією з основних переваг є введення можливості підключення 5G та поява системи бездротового оновлення програмного забезпечення Ford PowerUp. Обидві моделі тепер оснащені 12-дюймовим сенсорним дисплеєм стандартної комплектації, а також пропонується система Connected Navigation, що надає водіям інформацію про дорожній рух в режимі реального часу. Крім того, в комплект входить восьмидюймова цифрова панель приладів.

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Водіям має сподобатися автоматизована технологія Delivery Assist для розпізнавання завдань, що повторюються водіями служби доставки. Також вона переводить фургон в режим паркування, автоматично вимикає двигун, активує аварійну світлову сигналізацію і блокує всі двері, коли водій залишив транспортний засіб.

Фургони Ford Transit та E-Transit 2024 року отримали системи бездротового оновлення програмного забезпечення Ford PowerUp і можливість підключення 5G. Фото: Ford

Стандартний комплект безпеки тепер включає допомогу від зіткнення з автономним екстреним гальмуванням та інтелектуальну допомогу при перевищенні швидкості. Ford також пропонує шість додаткових пакетів допомоги – виявлення сліпих зон із попередженням про перехресний рух, адаптивний круїз-контроль, що працює у пробках, а також допомогу при паркуванні з камерами на 360 градусів.

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Передньопривідний Transit тепер може бути оснащений восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, що трішечки збільшує вагу автомобіля. Модернізовані маточини коліс полегшують заміну гальм і це скорочує час заміни чотирьох дисків до двох годин.

Книга замовлень на оновлений Transit та E-Transit відкриється цього літа. Щоправда, з ціною виробник ще не визначився.