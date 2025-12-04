Новий кросовер Nissan насправді є десятирічним автомобілем в "привабливій обгортці"

Kait повністю повторює пропорції старої моделі, адже довжина позашляховика становить 4,30 метра, ширина сягає 1,76 метра, а колісна база дорівнює 2,62 метра. Профіль кузова та характерна лінія вікон збережені майже без змін, однак передня частина стала суттєво сучаснішою. Позашляховик отримав нові розділені світлодіодні фари, збільшений повітрозабірник у нижній частині бампера та тонку декоративну накладку.

Задні двері також повністю перероблені, а форма ліхтарів стала вужчою та виразнішою. Таким чином Nissan освіжив машину зовні, але не вдавався до глибоких змін архітектури. Інтер'єр поки що тримають у секреті, хоча компанія заявляє, що новинка матиме хороше базове оснащення, значну кількість внутрішнього простору та багажник об’ємом 432 літри, що для такого розміру автомобіля є привабливим показником.

При цьому в Nissan не приховують, що модель базується на давно знайомій платформі V, яку бренд використовує у своїх компактних моделях уже понад десять років. Саме ця платформа формує репутацію простоти, ремонтопридатності та низьких витрат на утримання, що особливо важливо для регіонів, де якість доріг та рівень сервісу можуть суттєво відрізнятися від глобальних стандартів.

Хоча офіційні технічні характеристики ще не оприлюднені, місцеві ЗМІ повідомляють, що позашляховик майже точно отримає вже знайомий атмосферний 1,6-літровий бензиновий двигун у поєднанні з варіатором. Це рішення не здивує шанувальників марки, адже саме така конфігурація багаторічно використовувалася в Kicks і зарекомендувала себе як одна з найнадійніших у бюджетному сегменті.

Kait дебютує в Бразилії наприкінці місяця й далі почне надходити на ринки понад двадцяти країн Латинської Америки. Йому доведеться конкурувати зі знайомими учасниками сегмента, серед яких Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta та Chevrolet Tracker. Виробництво моделі вже запущене на заводі в Резенде, який відіграє ключову роль у стратегії Nissan на південноамериканському ринку та нещодавно був модернізований після інвестицій обсягом 525 мільйонів доларів.

У Nissan підкреслюють, що розробка Kait спирається на глобальний досвід бренду в сегменті позашляховиків і водночас враховує специфічні вимоги латиноамериканських покупців. Таким чином старий Kicks з отриманим новим ім’ям і оновленим виглядом отримує шанс на друге життя — на ринку, де перевірена конструкція інколи цінується навіть більше, ніж найсміливіші технічні інновації.