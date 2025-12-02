Оголошено ціни на новий Nissan Leaf

Перехід моделі у формат кросовера супроводжений суттєвим коригуванням позиціонування: стартова ціна від 35 300 євро робить Leaf найдоступнішим серед моделей на спільній платформі AmpR Medium, яку також використовують Renault Scénic E-Tech і Mitsubishi Eclipse Cross. Обидва «двоюрідні брати» суттєво дорожчі: від 41 990 і 44 990 євро відповідно.

Читайте також: Дебютував новий Nissan Leaf: кросовер з запасом ходу понад 600 кілометрів

Виробництво нового Leaf розпочнеться у грудні на британському заводі в Сандерленді, а перші поставки у дилерські центри очікуються в березні 2026 року. Попит попередньо прогнозується високим через цікаві технічні параметри та доступну цінову політику.

Технічні версії та характеристики

Leaf 2026 має довжину 4,35 метра й пропонується у двох силових варіантах. Перша версія оснащена електромотором на 177 к.с. та акумулятором ємністю 52 кВт⋅год. Друга — потужністю 217 к.с. із батареєю 75 кВт⋅год. Версія з більшою батареєю коштує від 40 300 євро, а максимальна ціна у комплектації Evolve становить 47 000 євро.

Офіційний запас ходу за циклом WLTP: 622 км для батареї 75 кВт⋅год та 436 км для 52 кВт⋅год. Швидка зарядка постійним струмом досягає 150 кВт у старшій версії та 105 кВт у базовій. Це дає можливість зарядити акумулятор з 20 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин. Додатковий комерційний стимул: перші 300 покупців отримають один місяць безкоштовної зарядки завдяки партнерству Nissan та Powerdot.

Ціни та комплектації

Модельний ряд структуровано за чотирма комплектаціями. Engage та Engage+ доступні для обох силових варіантів. Advance та Evolve пропонуються виключно для версії з батареєю 75 кВт⋅год.

Ціни станом на 1 грудня 2025 року:

177 к.с. / 52 кВт⋅год

Engage: 35 300 євро

Engage Plus: 37 100 євро

217 к.с. / 75 кВт⋅год

Engage: 40 300 євро

Engage Plus: 42 100 євро

Advance: 45 100 євро

Evolve: 47 000 євро

Основні опції:

Двоколірне металеве фарбування: 1200 євро

Зимовий пакет (підігрів сидінь і керма): 450 євро

Тепловий насос: 1000 євро

Адаптер V2L: 400 євро

Домашній кабель для зарядки: 260 євро

Nissan повертає Leaf у конкурентне поле завдяки зміні формату, електричній ефективності та агресивнішій ціновій політиці. На фоні Renault і Mitsubishi пропозиція виглядає цікаво. Модель може претендувати на роль одного з найбільш збалансованих електричних кросоверів у сегменті до 40 тисяч євро, якщо підтвердить заявлений запас ходу та надійність зарядної інфраструктури. Але конкурувати зі сучасними високотехнологічними електромобілями китайського виробництва їй буде не просто.