Объявлены цены на новый Nissan Leaf

Переход модели в формат кроссовера сопровождается существенной корректировкой позиционирования: стартовая цена от 35 300 евро делает Leaf самым доступным среди моделей на общей платформе AmpR Medium, которую также используют Renault Scénic E-Tech и Mitsubishi Eclipse Cross. Оба "двоюродных брата" существенно дороже: от 41 990 и 44 990 евро соответственно.

Производство нового Leaf начнется в декабре на британском заводе в Сандерленде, а первые поставки в дилерские центры ожидаются в марте 2026 года. Спрос предварительно прогнозируется высоким из-за интересных технических параметров и доступной ценовой политики.

Технические версии и характеристики

Leaf 2026 имеет длину 4,35 метра и предлагается в двух силовых вариантах. Первая версия оснащена электромотором на 177 л.с. и аккумулятором емкостью 52 кВт⋅ч. Вторая - мощностью 217 л.с. с батареей 75 кВт⋅ч. Версия с большей батареей стоит от 40 300 евро, а максимальная цена в комплектации Evolve составляет 47 000 евро.

Официальный запас хода по циклу WLTP: 622 км для батареи 75 кВт⋅ч и 436 км для 52 кВт⋅ч. Быстрая зарядка постоянным током достигает 150 кВт в старшей версии и 105 кВт в базовой. Это дает возможность зарядить аккумулятор с 20 до 80 процентов примерно за 30 минут. Дополнительный коммерческий стимул: первые 300 покупателей получат один месяц бесплатной зарядки благодаря партнерству Nissan и Powerdot.

Цены и комплектации

Модельный ряд структурирован по четырем комплектациям. Engage и Engage+ доступны для обоих силовых вариантов. Advance и Evolve предлагаются исключительно для версии с батареей 75 кВт⋅ч.

Цены по состоянию на 1 декабря 2025 года:

177 л.с. / 52 кВт⋅ч

Engage: 35 300 евро

Engage Plus: 37 100 евро

217 л.с. / 75 кВт⋅ч

Engage: 40 300 евро

Engage Plus: 42 100 евро

Advance: 45 100 евро

Evolve: 47 000 евро

Основные опции:

Двухцветная металлическая покраска: 1200 евро

Зимний пакет (подогрев сидений и руля): 450 евро

Тепловой насос: 1000 евро

Адаптер V2L: 400 евро

Домашний кабель для зарядки: 260 евро

Nissan возвращает Leaf в конкурентное поле благодаря изменению формата, электрической эффективности и агрессивной ценовой политике. На фоне Renault и Mitsubishi предложение выглядит интересно. Модель может претендовать на роль одного из самых сбалансированных электрических кроссоверов в сегменте до 40 тысяч евро, если подтвердит заявленный запас хода и надежность зарядной инфраструктуры. Но конкурировать с современными высокотехнологичными электромобилями китайского производства ей будет не просто.