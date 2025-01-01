Дебютировал новый Nissan Leaf: кроссовер с запасом хода более 600 километров

Оригинальный Nissan Leaf был первым в мире массовым электромобилем и японский автопроизводитель рассчитывает, что новая модель третьей генерации также станет успешной, поскольку она играет ведущую роль в стратегии электрификации бренда благодаря стильному дизайну, значительно увеличенному запасу хода и гармонично интегрированным интуитивным технологиям.

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Новинка является самой аэродинамичной моделью Nissan благодаря продуманному дизайну кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,25, что значительно улучшает производительность и запас хода, который, по словам компании, составляет 605 километров. Общий стиль нового Leaf несколько напоминает больший Ariya, ведь обе модели созданы на платформе CMF-EV и имеют фирменный стиль оптики и плавную линию крыши.

Несмотря на компактные размеры, электрический кроссовер имеет солидный объем багажного отделения – 437 литров. Доступ к нему упрощается благодаря наличию электропривода двери багажника, а в отдельных версиях владельцы смогут разместить дополнительный багаж на крыше, благодаря наличию рейлингов. Кроме того, покупатели также смогут выбирать из семи цветов отделки и двух вариантов окраски салона.

Перечень оснащения также включает панорамную стеклянную крышу с затемнением и два 14,3-дюймовые экраны, выполняющие роль цифровой панели приборов и дисплея мультимедиа соответственно. Последний имеет встроенные сервисы Google. В зависимости от версии, новый Leaf имеет аэродинамические колесные диски с радиусом в 18 или 19 дюймов.

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Клиентам смогут выбрать одну из двух батарей: на 52 или 75 кВт-ч. Они обеспечивают запас хода до 436 и 604 километров соответственно. Nissan говорит, что благодаря возможности быстрой зарядки постоянным током мощностью до 150 кВт, батарея может восстановить до 417 км пробега всего за 30 минут. К тому же аккумулятор имеет интеллектуальную систему терморегуляции.

Она обеспечивает быструю и стабильную зарядку в широком диапазоне температур и работает вместе со встроенным маршрутизатором на базе Google Maps, который автоматически приводит батарею к оптимальной температуре при приближении к зарядной станции.

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Еще одной приятной опцией для владельцев станет функция Vehicle-to-Load (V2L), позволяющая заряжать внешние устройства непосредственно от автомобиля. Компания говорит, что впоследствии Leaf будет совместим с технологией Vehicle-to-Grid (V2G), что позволит передавать накопленную энергию обратно в сеть и поможет снизить расходы на электроэнергию. Как и ожидалось, электромобиль получил широкий перечень систем помощи водителю.

В него входят: интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, система мониторинга состояния водителя, 3D-монитор кругового обзора на 8 точек и визуализация дороги в реальном времени, функция Invisible Hood View и Front Wide View, что позволяет увидеть пространство впереди авто мимо других объектов, а также ProPILOT Assist с Navi-link, что обеспечивает легкое управление на шоссе.

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Автомобиль имеет переднюю подвеску типа MacPherson и многорычажную заднюю подвеску. Базовая версия получила электромотор на 130 кВт (176 л.с.) и 345 Нм, тогда как флагманский уровень оснащения включает мощный электромотор на 160 кВт (218 л.с.) и 355 Нм крутящего момента. Ожидается, что новый Nissan Leaf поступит в продажу уже этой осенью. Стоимость новинки объявят ближе к запуску.