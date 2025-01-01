Дебютував новий Nissan Leaf: кросовер з запасом ходу понад 600 кілометрів

Оригінальний Nissan Leaf був першим у світі масовим електромобілем і японський автовиробник розраховує, що нова модель третьої генерації також стане успішною, оскільки вона відіграє провідну роль у стратегії електрифікації бренду завдяки стильному дизайну, значно збільшеному запасу ходу та гармонійно інтегрованим інтуїтивним технологіям.

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Новинка є найаеродинамічнішою моделлю Nissan завдяки продуманому дизайну кузова. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить всього 0,25, що значно покращує продуктивність та запас ходу, який, за словами компанії, становить 605 кілометри. Загальний стиль нового Leaf дещо нагадує більший Ariya, адже обидві моделі створені на платформі CMF-EV й мають фірмовий стиль оптики та плавну лінію даху.

Попри компактні розміри, електричний кросовер має солідний об'єм багажного відділення – 437 літри. Доступ до нього спрощується завдяки наявності електроприводу дверей багажника, а в окремих версіях власники зможуть розмістити додатковий багаж на даху, завдяки наявності рейлінгів. Крім того, покупці також зможуть обирати з семи кольорів обробки та двох варіантів забарвлення салону.

Перелік оснащення також включає панорамний скляний дах з затемненням й два 14,3-дюймові екрани, що виконують роль цифрової панелі приладів та дисплею мультимедіа відповідно. Останній має вбудовані сервіси Google. Залежно від версії, новий Leaf має аеродинамічні колісні диски з радіусом у 18 або 19 дюймів.

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Клієнтам зможуть обрати одну з двох батарей: на 52 або 75 кВт-год. Вони забезпечують запас ходу до 436 та 604 кілометрів відповідно. Nissan каже, що завдяки можливості швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 150 кВт, батарея може відновити до 417 км пробігу лише за 30 хвилин. До того ж акумулятор має інтелектуальну систему терморегуляції.

Вона забезпечує швидке та стабільне заряджання в широкому діапазоні температур й працює разом із вбудованим маршрутизатором на базі Google Maps, який автоматично приводить батарею до оптимальної температури при наближенні до зарядної станції.

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Ще однією приємною опцією для власників стане функція Vehicle-to-Load (V2L), що дозволяє заряджати зовнішні пристрої безпосередньо від автомобіля. Компанія каже, що згодом Leaf буде сумісний із технологією Vehicle-to-Grid (V2G), що дозволить передавати накопичену енергію назад у мережу й допоможе знизити витрати на електроенергію. Як і очікувалось, електромобіль отримав широкий перелік систем допомоги водієві.

До нього входять: інтелектуальний круїз-контроль, система утримання в смузі, система моніторингу стану водія, 3D-монітор кругового огляду на 8 точок та візуалізація дороги в реальному часі, функція Invisible Hood View та Front Wide View, що дозволяє побачити простір попереду авто повз інші об’єкти, а також ProPILOT Assist з Navi-link, що забезпечує легке керування на шосе.

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Автомобіль має передню підвіску типу MacPherson і багатоважільну задню підвіску. Базова версія отримала електромотор на 130 кВт (176 к.с.) й 345 Нм, тоді як флагманський рівень оснащення включає потужніший електромотор на 160 кВт (218 к.с.) та 355 Нм крутного моменту. Очікується, що новий Nissan Leaf надійде у продаж вже цієї осені. Вартість новинки оголосять ближче до запуску.