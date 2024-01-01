Який кросовер в Україні найбільш економічний: експеримент

Маршрут розбили на три частини: 60 кілометрів автівки подолали об’їзною дорогою навколо Києва, аби зімітувати режим їзди з мінімальними заторами. Потім кросовери виїхали за місто й подолали 35 кілометрів ґрунтовими дорогами, а насамкінець автомобілі повернулись в Київ, аби виявити витрату пального під час заторів. Експеримент проводила команда YouTube-каналу “Ідеальне Авто”.

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Слід зауважити, що перед початком пробігу усі автомобілі були заправлені “до повного”, а після тесту реальну витрату палива визначили, здійснивши дозаправку. У тесті брали участь гібридні, бензинові та один дизельний автомобіль, а саме:

Opel Grandland – 1.6 PureTech + 6 АКПП, 180 к.с., маса – 1580 кг;

Honda ZR-V – 2.0 e:HEV, 184 к.с., 1589 кг;

Peugeot 3008 – 1.2 hybrid + 6-ст. роботизована, 136 к.с., 1573 кг;

MG ZS – 1.5 Hybrid+, 197 к.с., 1880 кг:

Cupra Formentor – 2.0 TDI + 7DSG, 150 к.с., 1541 кг;

Mazda CX-5 2.0 SkyActive + 6 АКПП, 150 к.с., 1593 кг;

Ford Kuga 1.5 EcoBoost + 8 АКПП, 186 к.с., 1586 кг;

Škoda Karoq 1.4 TSI + 8 АКПП, 150 к.с., 1411 кг;

Nissan Qashqai 1.5 e-Power, 190 к.с., 1702 кг;

Hyundai Kona – 1.6 Hybrid + 6-ст. роботизована, 144 к.с., 1410 кг.

Варто зазначити, що тестові Opel Grandland, Cupra Formentor та Mazda CX-5 не пройшли так звану “обкатку”, тому їх показники витрат можуть бути дещо завищеними.

В результаті після першої частини тесту найекономнішим виявився MG ZS, що продемонстрував витрати на рівні 3,9 літрів.

Водночас на легкому бездоріжжі автівки подолали 32 кілометри. Найменші витрати продемонстрував дизельний Cupra Formentor – близько 6,4 літра на 100 кілометрів.

В заторах ситуація змінилась кардинально, оскільки витрати кросоверів виросли, а середня швидкість впала до 12 км/год. Найкращий результат був у гібридного Honda ZR-V – 6,2 л/100 км, найгірший – в Opel Granland. Показники усіх автівок зазначені в таблицях вище. Після цього, усі автомобілі знову заправили “до повного”.

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За результатами усіх відтинків шляху найменше пального спожила гібридна Hyundai Kona – всього 5,04 літра, тоді як найбільший апетит мала Mazda CX-5 – 8,2 л/100 км шляху.

Однак для остаточного вибору авто варто враховувати не лише витрати пального, але й ціну автомобіля. Адже за різницю між вартістю звичайного авто з ДВЗ та гібрида (який зазвичай дорожчий) можна придбати пального на багато тисяч кілометрів. Це потрібно вирахувати, перш ніж планувати покупку.