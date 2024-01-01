Какой кроссовер в Украине самый экономичный: эксперимент

Маршрут разбили на три части: 60 километров машины преодолели по объездной дороге вокруг Киева, чтобы сымитировать режим езды с минимальными пробками. Затем кроссоверы выехали за город и преодолели 35 километров по грунтовым дорогам, а в конце автомобили вернулись в Киев, чтобы выявить расход топлива во время пробок. Эксперимент проводила команда YouTube-канала “Идеальное Авто”.

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Следует заметить, что перед началом пробега все автомобили были заправлены “до полного”, а после теста реальный расход топлива определили, осуществив дозаправку. В тесте участвовали гибридные, бензиновые и один дизельный автомобиль, а именно:

Opel Grandland – 1.6 PureTech + 6 АКПП, 180 л.с., масса – 1580 кг;

Honda ZR-V – 2.0 e:HEV, 184 л.с., 1589 кг;

Peugeot 3008 – 1.2 hybrid + 6-ст. роботизированная, 136 л.с., 1573 кг;

MG ZS – 1.5 Hybrid+, 197 л.с., 1880 кг:

Cupra Formentor – 2.0 TDI + 7DSG, 150 л.с., 1541 кг;

Mazda CX-5 2.0 SkyActive + 6 АКПП, 150 л.с., 1593 кг;

Ford Kuga 1.5 EcoBoost + 8 АКПП, 186 л.с., 1586 кг;

Škoda Karoq 1.4 TSI + 8 АКПП, 150 л.с., 1411 кг;

Nissan Qashqai 1.5 e-Power, 190 л.с., 1702 кг;

Hyundai Kona – 1.6 Hybrid + 6-ст. роботизированная, 144 л.с., 1410 кг.

Стоит отметить, что тестовые Opel Grandland, Cupra Formentor и Mazda CX-5 не прошли так называемую “обкатку”, поэтому их показатели расхода могут быть несколько завышенными.

В результате после первой части теста самым экономным оказался MG ZS, продемонстрировавший расход на уровне 3,9 литров.

В то же время на легком бездорожье машины преодолели 32 километра. Наименьший расход продемонстрировал дизельный Cupra Formentor – около 6,4 литра на 100 километров.

В пробках ситуация изменилась кардинально, поскольку расходы кроссоверов выросли, а средняя скорость упала до 12 км/ч. Лучший результат был у гибридного Honda ZR-V – 6,2 л/100 км, худший – у Opel Granland. Показатели всех автомобилей указаны в таблицах выше. После этого, все автомобили снова заправили “до полного”.

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По результатам всех отрезков пути меньше всего топлива потребила гибридная Hyundai Kona – всего 5,04 литра, тогда как наибольший аппетит имела Mazda CX-5 – 8,2 л/100 км пути.

Однако для окончательного выбора авто следует учитывать не только расход топлива, но и цену автомобиля. Ведь за разницу между стоимостью обычного авто с ДВС и гибрида (который обычно дороже) можно приобрести горючего на многие тысячи километров. Это нужно вычислить, прежде чем планировать покупку.