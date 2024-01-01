Що відомо про нові седани Nissan: подробиці

Як пише Carscoops, навіть попри фінансові труднощі компанія Nissan все ще розробляє значну кількість нових моделей як для північноамериканського, так і для міжнародного ринків. Нещодавно Top Gear Philippines виявила патентну заявку Nissan до Всесвітньої організації інтелектуальної власності, на якій було зображено затемнений дизайн з новою мовою дизайну бренду.

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Зображення одразу викликало спекуляції щодо назви моделі – Sentra, чи Altima. Однак, як виявилось, що на цих фото насправді зображено концепт EVO – гібридний седан, створений спеціально для китайського ринку. Його представили у квітні 2024 року на Пекінському автосалоні разом із трьома іншими концептами New Energy Vehicle (NEV) – седаном EPOCH та позашляховиками EPIC і ERA.

Патенти Nissan

Швидке візуальне порівняння підтверджує збіг. Загальний силует ідеально подібний, а ключові деталі дизайну, включаючи тонку світлодіодну смугу задніх ліхтарів та кутові світлодіодні акценти на фарах, взяті безпосередньо з китайського дослідження.

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Хоча дехто може стверджувати, що фари виглядають інакшими на ескізах, це лише типова особливість патентних малюнків, оскільки вони не призначені для того, щоб підкреслити зовнішній вигляд, а лише для того, щоб окреслити контури. Той факт, що патенти були подані в Китаї, ще раз підтверджує цей зв'язок.

Тизер наступника Nissan Sentra

За чутками, серійна версія концепту розробляється одним із китайських спільних підприємств Nissan, подібно до того, як повністю електричний седан N7 був створений разом із партнером Dongfeng на базі їхньої існуючої моделі eπ 007. Попри це, наступник Sentra також в розробці.

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На початку цього року, під час презентації продуктів Nissan показав нову Sentra як частину ширшої лінійки. Автомобіль був показаний на рендерах при слабкому освітленні, а ключові елементи дизайну були навмисно приховані. Водночас доля Altima може бути інакшою. Вірогідно, автовиробник планує припинити виробництво як Altima, так і Versa після 2025 року.