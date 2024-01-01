Что известно о новых седанах Nissan: подробности

Как пишет Carscoops, даже несмотря на финансовые трудности компания Nissan все еще разрабатывает значительное количество новых моделей как для североамериканского, так и для международного рынков. Недавно Top Gear Philippines обнаружила патентную заявку Nissan во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, на которой было изображено затемненный дизайн с новым языком дизайна бренда.

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Изображение сразу вызвало спекуляции относительно названия модели – Sentra, или Altima. Однако, как оказалось, что на этих фото на самом деле изображен концепт EVO – гибридный седан, созданный специально для китайского рынка. Его представили в апреле 2024 года на Пекинском автосалоне вместе с тремя другими концептами New Energy Vehicle (NEV) – седаном EPOCH и внедорожниками EPIC и ERA.

Патенты Nissan

Быстрое визуальное сравнение подтверждает совпадение. Общий силуэт идеально подобен, а ключевые детали дизайна, включая тонкую светодиодную полосу задних фонарей и угловые светодиодные акценты на фарах, взяты непосредственно из китайского исследования.

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Хотя некоторые могут утверждать, что фары выглядят иначе на эскизах, это лишь типичная особенность патентных рисунков, поскольку они не предназначены для того, чтобы подчеркнуть внешний вид, а лишь для того, чтобы очертить контуры. Тот факт, что патенты были поданы в Китае, еще раз подтверждает эту связь.

Тизер преемника Nissan Sentra

По слухам, серийная версия концепта разрабатывается одним из китайских совместных предприятий Nissan, подобно тому, как полностью электрический седан N7 был создан вместе с партнером Dongfeng на базе их существующей модели eπ 007. Несмотря на это, преемник Sentra также в разработке.

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В начале этого года, во время презентации продуктов Nissan показал новую Sentra как часть более широкой линейки. Автомобиль был показан на рендерах при слабом освещении, а ключевые элементы дизайна были намеренно скрыты. В то же время судьба Altima может быть иной. Вероятно, автопроизводитель планирует прекратить производство как Altima, так и Versa после 2025 года.