Плагін-гібридний Nissan N6 дебютував в Китаї за 12 990 доларів

Як пише CarNewsChina, Nissan N6 є першим гібридним представником “серії N” після повністю електричних моделей. Модель розглядається для майбутнього випуску в Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в деяких частинах Латинської Америки.

Читайте також: Старий Ford перевдягли в Nissan GT-R R35 й продають за 8 тисяч доларів: фото

Дизайн новинки дуже подібний до стилю електричного Nissan N7. Автівка має такі самі L-подібні фари, логотип бренду з підсвіткою, приховані дверні ручки, світлову панель, зарядний порт позаду та профіль у стилі купе. Задній бампер приховує вихлоп.

Довжина седана становить 4831 мм, ширина — 18851885 мм, а висота — 1494 мм. Водночас колісна база становить 2815 мм, тому N6 позиціонується як седан середнього розміру. Покупці можуть вибрати 17- або 18-дюймові колеса, а кольори кузова включають Sunlight Gold, Mirage Silver, Wind-coloured Purple, Rock Grey, Obsidian Black та Pearl White.

Під капотом — 1,5-літровий бензиновий двигун, що працює в парі з електромотором та літій-залізо-фосфатним акумулятором на 21,1 кВт-год. Запас ходу на електротязі – близько 180 км за циклом CLTC. В салоні дизайнери додали плаваючий 14,6-дюймовий центральний екран та 10,25-дюймову цифрову панель приладів.

Навіть базові комплектації отримали автоматичні фари, задні сидіння з ефектом “нульової гравітації”, запуск двигуна кнопкою, камеру заднього виду й світле або двоколірне виконання інтер’єру.

Також цікаво: До пікапів Dongfeng та Fiat армійці одержали цікаві подарунки

Водночас у вищих комплектаціях додаються адаптивне світлодіодне освітлення, фонове освітлення, панорамний люк з ручним шторкою, камери кругового огляду 540 градусів, голосовий помічник на базі штучного інтелекту, адаптивний круїз-контроль, система утримання смуги руху, допомога при паркуванні та інші передові системи допомоги водієві.