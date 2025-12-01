До пікапів Dongfeng та Fiat армійці одержали цікаві подарунки

Зазначено, що пʼять комплексів з траншу Петра Порошенка адресно спрямовано до підрозділу ПДТР. Там установки "Ай-Петрі" будуть захищати життя наших воїнів на лінії боєзіткнення зберігатимуть зберігають цілісність цивільних об’єктів, які стали мішенню ворога.

Комплекси відправлені пакетом разом з автомобілями типу pick-up. На перший погляд, це Nissan Navara, але ж насправді на одному з фото проглядається емблема Dongfeng. Це вказує, що усі п'ять моделей належать до сімейства Rich 6.

Dongfeng Rich 6 є "близнюком" Nissan Navara

Модель й справді вважається "близнюком" Navara, але відносно неї це дешевша версія, можна сказати, бюджетна. Щоправда, усі основні сучасні системи допомоги водієві, безпеки та комфорту Rich 6 виробництва заводу Zhengzhou-Nissan у Китаї вона має у повному обсязі.

В Україні ця модель продається у двох моторних версіях турбодизеля. В першому випадку потужний рамний пікап з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач ZF має потужність 163 к.с. У другому випадку в моторній ніші може стояти 136-сильний силовий агрегат з 5-ступеневою механічною коробкою передач.

На передньому плані пікапи Dongfeng Rich 6 з комплексами "Ай-Петрі". Фото: Петро Порошенко, Facebook

Паспортна вантажність "китайця" за максимальної повної маси 2459 кг десь в межах до 0,5 тонни. Вантажна платформа 1520 x 1520 x 475 мм дозволяє легко встановити піддон.

А Fiat Titano є "близнюком" Peugeot Landtrek

Бойові підрозділи НГУ отримали десять комплексів "Ай-Петрі". Ці системи також йшли у комплекті з пікапами, щоправда, вже іншого бренду. Конкретизації моделі не зроблено, але за помітними на фото емблемами та конфігурації радіаторної решітки проглядаються риси Fiat Titano.

У траншах постачань до армійських підрозділів та гуманітарних місій в Україні ця модель постачається не так давно. Перша згадка про середньорозмірні пікапи Titano датуються червнем нинішнього року.

Редакція Авто24 писала про передачу десантникам 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади цих машин. Тоді БФ "Повернись живим" передав в автопарк підрозділу півтора десятка одиниць Fiat Titano.

Комплекси "Ай-Петрі", пікапи Fiat Titano та ще багато іншого потрібного майна для наших військових. Фото: Петро Порошенко, Facebook

Попри новизну Titano у транспортних пакетах допомоги, вважати цю модель винятково новою не варто. Причина проста – це копія добре відомого у військах пікапа Peugeot Landtrek, що прийшла на зміну моделі Fiat Fullback, а та базувалася на не менш відомій базі японської Mitsubishi L200.

Ці машини комплектуються 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 210 к.с. чи турбодизелями об'ємом 1,9 л (150 к.с.) і 2,2 л (210 к.с.). Щодо коробки передач, то вона може бути як 6-ступеневою механічною, так і автоматичною.

Titano особливого виконання

На відміну від попередніх траншів, що надходили у війська від інших благодійних організацій та фондів, у цьому пакеті допомоги пікапи Fiat Titano надійшли в дещо іншому виконанні відкритого кузова.

На фото добре видно, що кожен з десяти пікапів отримав нарощені решітчасті борти праворуч та ліворуч по борту. Задній борт відкритий. там такої решітки немає.

Там є тільки поперечна балка квадратного профілю. Вона служить для фіксації нарощених бортів, утворюючи своєрідне вікно для десантування бійців, які можуть стояти в кузові й триматися за високі борти, як за бильця.

Таке бортове нарощування відкритого кузова пікапа раніше не зустрічалося, рішення просте, але практичне та перспективне. Колаж: Авто24, авторство фото вказано вище

Окрім цього таке доповнення сприяє кращому завантаження різного фасованого майна, клунків, коробок, кількість яких можна збільшити у висоту.



Що ще було в пакетах допомоги

За словами Петра Порошенка, бійцям загаданих підрозділів разом з комплексами "Ай-Петрі" передано генератори, зарядні станції, "Старлінки", планшети та іншу електроніку. Це має полегшити їх роботу як на передових позиціях, так і у прифронтовій зоні.

На фото з квадрокоптера добре видно, що простір перед пікапами згаданих марок заповнений коробами та обладнанням. Фото: Петро Порошенко, Facebook