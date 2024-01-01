Пікапи Fiat Titano вперше з'явилися в українських захисників завдяки благодійникам

Відразу півтора десятка повнопривідних пікапів Fiat Titano, які є близнюками відомих в нашій країні Peugeot Landtrek, отримали десантники. Однак пакет допомоги був наповнений не тільки автомобілями.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці БФ "Повернись живим", вдалося закрити потребу десантників у генераторах, системах Starlink, планшетах, зарядних станціях та виносних антенах.

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Fiat Titano – копія пікапа Peugeot Landtrek, що прийшла на зміну моделі Fiat Fullback, який базувався на японському Mitsubishi L200.

Фото: Повернись живим

Маючи у довжину трішечки більш як п'ять метрів, п’ятимісний рамний pick-up підвищеної прохідності може везти 1 тонну в умовах бездоріжжя.

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Ці машини комплектуються 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 210 к.с. чи турбодизелями об'ємом 1,9 л (150 к.с.) і 2,2 л (210 к.с.). Щодо коробки передач, то вона може бути як 6-ступеневою механічною, так і автоматичною.

Фото: Повернись живим

Машини "мурановим беретам" передано новенькими. Це – своєрідна гарантія, що "авто не підведе у відповідальний момент". Колір оригінальний - білий та сірий. Десантники уже самі визначатимуться у їх кольористиці та камуфляжному покритті залежно від того, це степова зона чи лісова.

На цю техніку та допоміжну атрибутику гроші донатили як українці, так і компанія “Укрнафта”, яка вже традиційно допомагає фінансами для придбання автомобілів та іншого необхідного майна для армійців.