Хто їздитиме на куплених медиками позашляховику Jeep Grand Cherokee та пікапі Fiat Titano

Армійський фельдшер Михайло Могилястий за дорученням командування бригади відбув у приємне відрядження до рідного колективу. Тут йому вручили ключі від середньорозмірного позашляховика Jeep Grand Cherokee.

Про цю подію розповіла пресслужба КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

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Автомобіль такого виконання вкрай необхідний медикам для реагування на транспортно-логістичні та евакуаційні потреби, оскільки оперативне доставлення тих же медикаментів, перев’язувальних матеріалів до передової потребує повнопривідного транспорту, не кажучи вже про підвезення медиків до стабілізаційних пунктів.

Позашляховик Jeep Grand Cherokee цим потребам відповідає повністю. І При цьому він економний у споживанні палива.

Армійський медик Михайло Могилястий біля подарованого рідним колективом позашляховика Jeep Grand Cherokee. Фото: пресслужба центру екстреної допомоги

Маючи майже тритонну повну масу (2949 кг) цей п’ятимісний позашляховик з 247-сильним дизельним двигуном та 8-ступеневою АКП на трасі споживає 6,5 л/100 км, а у міському режимі – 9,6 л/100 км. У змішаному циклі на сотню затрачає лише 7,5 літра.

З-поміж колег, де Михайло працював у мирні часи: хлопці й дівчата вже вкотре отримали велику вдячність від фронтовика за подаровану автівку. Фото: пресслужба центру екстреної допомоги

Машина прудка, сотню набирає за 8,2 сек. Автомобіль з перерахованими показниками, як зазначив армійський медик, для фронтових умов має дуже велике значення.

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"Приємно повернутися в місце, яким я жив. Це були незабутні роки роботи. І чимало колег стали для мене родиною. Був приємно здивований такому подарунку. Важко описати словами, наскільки автівки потрібні на фронті. То ж надзвичайно вдячний колективу", – зазначив Михайло, який за свій ратний армійський труд відзначений медаллю Міністерства оборони "За сприяння Збройним силам України".

Це не перший автомобіль працівників екстреної медичної допомоги для військових. За кілька днів до цього колектив Центру спільно з благодійним фондом "Повернися живим" придбали пікап для евакуації поранених. Fiat Titano Double Cabine 4х4 передали до 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, сформованої на території Черкащини.

Цей Fiat Titano Double Cabine конкретно буде працювати на евакуації поранених з передової до стабілізаційного пункту. Фото: пресслужба центру екстреної допомоги

Загалом за понад три роки працівники Черкаської екстренки закупили автівок і обладнання для ЗСУ на понад 9 мільйонів гривень. І спинятися не збираються. Невдовзі вони підсилять позашляховиком ще один бойовий підрозділ.