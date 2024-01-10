Іспанська агенція з міжнародного співробітництва розвитку (AECID) передає Україні дві армійські медичні бронемашини для евакуації поранених безпосередньо з лінії зіткнення на передовій.

Евакуаційні карети переднього краю зроблені на базі основної колісної броньованої бойової машини армії Іспанії Pegaso 3560 BMR. Її виготовляє єдине в країні підприємство такого профілю Santa Bárbara Sistemas.

Обидві машини нові, ще не були в експлуатації. Їх переробленням в медичні евакуатори поранених займалася компанія Tecnove, що спеціалізується саме на виготовленні медичного транспорту.

Pegaso 3560 BMR з колісною формулою 6х6 протягом кількох десятиліть стоїть на озброєнні іспанської армії. Щоправда, цей БТР постійно модернізують та розширюють по призначенню. Є 14 різних модифікацій. І хоча завод має спеціальну медичну версію з частково нарощеним корпусом у задній частині салону, що дозволяє стояти там в повний ріст, від тієї модифікації довелося відмовитися.

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Наші військові медики, з якими AECID узгоджували вибір моделі БТР і техзавдання облаштування медичних машин, довели до іспанських союзників основне: в реаліях сучасної війни менша габаритна висота евакуаційної машини краща. Саме тому для транспорту такого призначення взяли стандартну модель BMR.

Шестиколісний бронеавтомобіль з колісною формулою 6х6 важить 15,4 тони. Його броня в 10 мм по бортах і даху та 40 мм попереду захищає від вогню стрілецької зброї та осколків артилерійських снарядів і мін. За оцінками, він стійкий до вогню автоматів калібру 7,62 мм, а спереду витримає вогонь з великокаліберного кулемета навіть до 14,5 мм.

Ось так виглядає медична евакуаційна машина переднього краю (вгорі) та її бойовий аналог (внизу). Фото: Tecnove

Десантний відсік на 11 піхотинців переробили у салон класичної карети швидкої допомоги. Щоправда, тут повна адаптація під фронтову специфіку, де переважають кульові, осколкові поранення, опіки тощо. Саме тому до класичної комплектації додалися ще й характерне для воєнного часу устаткування та інструментарій.

Автомобіль змінив зелену захисну кольористику бойової машини. Тепер він має визнаний на всіх континентах планети світлий колір гуманітарних машин ООН з нанесеними на борт зображеннями червоного хреста. Евакуаційна машина переднього краю також позбулася стрілецької зброї - відсутня башта з великокаліберним кулеметом.

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У переліку обох приготовлених для передачі Україні машин значиться кисневе обладнання, іммобілізаційні апарати, кардіореспіраторні монітори, дефібрилятор, апарат для серцево-легеневої реанімації, шини, нашийники тощо.

Як зазначають виробничники заводу медичного транспорту Tecnove, ці перероблені машини не тільки забезпечують броньовану безпеку, але й зберігають оригінальну структуру BMR, що дозволяє ефективно використовувати цей транспорт як евакуаційні машини переднього краю.

На заводі Tecnove перед відправленням евакуаційних машин в Україну. Фото: AECID / Tecnove

Автомобілі вже вирушили до місця збору, де в рамках організованого формування Європейська комісія готує колону техніку для відправки в Україну.