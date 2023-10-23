Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала тиждень з гарної новини: на фронт відправлено ще дві броньовані евакуаційні машини Gurkha.

Як ми уже повідомляли раніше, канадська компанія Terradyne Armored Vehicles виконує замовлення державного підприємства "Медичні закупівлі України" на виготовлення машин евакуації поранених з фронтової смуги у найближчі медзаклади. Кошти в сумі 124 мільйонів гривень для цього проєкту зібрав фонд UNITED24.

На позаминулому тижні перша така машина відправлена на фронт. І ось ще дві броньовані евакуаційні автомобілі вирушили на передову. Загалом за внески донорів UNITED24 замовлено 13 броньованих авто швидкої допомоги.

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Броньований повнопривідний автомобіль Gurkha на шасі Ford F-550 Super Dut з добротним протимінним захистом MPV (Mine Protected Vehicle) убезпечує екіпаж, медперсонал та поранених від наслідків обстрілів та можливого наїзду на міни потужним захисту днища й корпусу в цілому. Взагалі вся конструкція розроблялася саме для максимального захисту людей всередині.

Основні характеристики броньових евакуаторів Gurkha:

двигун — 6,7 л, турбодизель;

потужність — 330 к. с.;

трансмісія — шестиступеневий автомат з режимом буксирування та приводом на всі колеса (4x4);

гальма — дискові з функцією ABS;

шини — Run Flats, 335/80 R20 Michelin XZL;

повна маса авто з оснащенням — 8 845 кг;

максимальна швидкість — 110 км/год;

місткість бака — 151 л;

дальність ходу — до 700 км.

Броня автомобіля відповідає 2-му рівню балістичного захисту за стандартом NATO — Stanag 4569. Машини має високу живучість, у разі пошкодження коліс броньовик може їхати на спущених шинах від 50 до 150 км.

Дно машини захищене додатковою пластиною, що демпфує. Вона виконана за технологією Thika Mineplate™, що за будовою нагадує на шарувату структуру типу сендвіча і поглинає значну частку енергії вибуху. Пластина має власну систему кріплення, завдяки чому вона прикриває все відділення екіпажу.

Фото: UNITED24