Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала неделю с хорошей новости: на фронт отправлены еще две бронированные эвакуационные машины Gurkha.

Как мы уже сообщали ранее, канадская компания Terradyne Armored Vehicles выполняет заказы государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на изготовление машин эвакуации раненых из фронтовой полосы в ближайшие медучреждения. Средства в сумме 124 миллиона гривен для этого проекта собрал фонд UNITED24.

На позапрошлой неделе первая такая машина отправлена на фронт. И вот еще два бронированных эвакуационных автомобиля отправились на передовую. В общей сложности за взносы доноров UNITED24 заказано 13 бронированных авто скорой помощи.

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Бронированный полноприводный автомобиль Gurkha на шасси Ford F-550 Super Dut с добротной противоминной защитой MPV (Mine Protected Vehicle) предохраняет экипаж, медперсонал и раненых от последствий обстрелов и возможного наезда на мины мощной защиты днища и корпуса в целом. Вообще, вся конструкция разрабатывалась именно для максимальной защиты людей внутри.

Основные характеристики броневых эвакуаторов Gurkha:

двигатель – 6,7 л, турбодизель;

мощность - 330 л. с.;

трансмиссия – шестиступенчатый автомат с режимом буксировки и приводом на все колеса (4x4);

тормоза – дисковые с функцией ABS;

шины - Run Flats, 335/80 R20 Michelin XZL;

полная масса авто с оснащением – 8 845 кг;

максимальная скорость – 110 км/ч;

емкость бака - 151 л;

дальность хода – до 700 км.

Броня автомобиля соответствует 2-му уровню баллистической защиты по стандарту NATO - Stanag 4569. Машины имеют высокую живучесть, в случае повреждения колес броневик может ехать на спущенных шинах от 50 до 150 км.

Дно машины защищено дополнительной демпфирующей пластиной. Она выполнена по технологии Thika Mineplate™, которая по строению напоминает слоистую структуру типа сэндвича и поглощает значительную долю энергии взрыва. Пластина имеет собственную крепежную систему, благодаря чему она прикрывает все отделение экипажа.

Фото: UNITED24