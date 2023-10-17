Приобретенный за собранные UNITED24 средства первый бронированный эвакуатор раненых Gurkha отбыл на фронт. Появление на передовой такой машине поможет спасать жизнь сотен людей.

Именно такую результативность вчера озвучила на своей странице в Telegram фандрейзинговая платформа. Бронированный автомобиль высокой проходимости произведен в Канаде, а его броня соответствует баллистическим стандартам NATO.

Бронированный полноприводный автомобиль (300 л.с.) с хорошей противоминной защитой MPV (Mine Protected Vehicle) предохраняет экипаж и пассажиров от последствий обстрелов и возможного наезда на мины за счет мощной защиты днища и корпуса в целом. Вообще вся конструкция разрабатывалась как раз на максимальную защиту людей внутри.

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Во-первых, передние колеса расположены перед водителем, что уже дает метр-полтора дополнительной защиты – энергия взрыва уменьшается. Во-вторых, крылья спереди и капот крепятся к шасси, а не непосредственно к кабине экипажа, что в критическую минуту взрыва уменьшает энергию ударной волны.

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Бронированный отсек боевого отделения отделен от моторно-трансмиссионной ниши двойной переборкой HOLLOWDECK™, а бронированная дверь обеспечивает доступ к двум раздельным ячейкам бронированной капсулы. Если заднее колесо подрывается на мине, взрыв следует вверх и наружу, тем самым ограничивая повреждение салона: некоторые меры предосторожности были включены в проект для защиты экипажа от взрыва мины именно под днищем. К тому же, дорожный просвет был максимально увеличен для обеспечения максимального рассеяния энергии взрыва.

В общей сложности таких автомобилей, как еще в декабре прошлого года сообщала пресс-служба UNITED24, будет 13. Фото: UNITED24

Днище машины защищено дополнительной демпфирующей пластиной. Она выполнена из материала Thika Mineplate™, имеющего слоистую структуру типа сэндвича и поглощает значительную часть энергии взрыва. Пластина имеет собственную крепежную систему, благодаря чему она прикрывает все отделение экипажа.

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Все это и многое другое превышает требования защиты уровня 2 STANAG 4569. Есть и другие постулаты привлекательности, особенно в характеристиках ходовой. Восьмитонный автомобиль с почти такого же веса грузом способен проехать с пробитыми шинами до 150 км. Так что при необходимости этот фактор будет способствовать тому, что при поврежденных колесах автомобиль способен вывезти с поля боя в ближайший госпиталь/больничное заведение раненых защитников.

Бронированные эвакуаторы раненых на средства фандрейзинговой платформы UNITED24 (124 млн грн) по заказу государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" производит канадская компания Terradyne Armored Vehicles.