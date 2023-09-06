На масштабной международной выставке оборонной промышленности MSPO в Польше "Украинская бронетехника" показала новый бронеавтомобиль "Новатор", вызвавший у силовиков многих стран большой интерес.

Заинтересованность обусловлена тем, что этот 10-местный СБА (специализированный бронированный автомобиль) разработан на практике использования предыдущих моделей в реальных боевых условиях. Такой мотивации в разработках и анализе боевых свойств нет ни у одного из присутствующих на выставке производителей аналогичной техники.

Украинский броневик этой модификации разрабатывался с учетом многомесячного опыта использования автомобиля различными подразделениями в боевых условиях, в т. ч. на основании вражеских повреждений и анализа наиболее уязвимых частей автомобиля, выхода из строя систем, агрегатов. Выводы бойцов, механиков, инженеров по передовой, замеры и исследования заводских конструкторов способствовали появлению новой версии.

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Среди крупнейших новаций, кроме увеличения внутреннего пространства десантного отсека для 10 бойцов в снаряжении, здесь следует выделить улучшенную подвеску и усовершенствованную систему управления. Это позволило обеспечить высокую маневренность и повышенную проходимость.

"Созданием новой версии «Новатора» мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль – это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА «Новатор». Автомобиль на сегодняшний день прошел испытания как временем, так и, что важно, боями", – рассказывает гендиректор ООО «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

Украинский бронированный автомобиль "Новатор" на выставочной экспозиции за несколько минут до открытия форума. Фото: "Украинская бронетехника"

Руководитель предприятия не скрывает, что главная проблема возникла из-за увеличения максимальной нагрузки на базовое шасси. У Fordа оно составляет 8845 кг, а потребность была гораздо выше. Конструкторы решили эту проблему с помощью использования для бронирования современной более тонкой, но более прочной брони. Добавила выносливость и модернизированная под новую массу машины подвеска.

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Обновленная версия "Новатора", как отмечает руководитель предприятия, имеет усиленную противоминную защиту. Это уже проверено на заводских испытаниях.

После выставки опытный образец машины вернется в Украину и пройдет государственные испытания. Как и в прошлых версиях, нынешний "Новатор" из-за своей модульной конструкции станет базовым под всяческие назначения, начиная от десантных, патрульных миссий, штабных машин, до санитарных карет эвакуации раненых из зоны боевых действий.