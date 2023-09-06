На масштабній міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі "Українська бронетехніка" показала новий бронеавтомобіль "Новатор ", який викликав у світових силовиків неабиякий інтерес.

Зацікавленість зумовлена тим, що цей 10-місний СБА (спеціалізований броньований автомобіль) розроблено на практиці використання попередніх моделей в реальних бойових умовах. Такої мотивації в розробках та аналізі бойових властивостей не має жоден з присутніх на виставці виробників аналогічної техніки.

Український броньовик цієї модифікації розроблявся з урахуванням багатомісячного досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах, у т. ч. на підставі ворожих уражень та аналізу найбільш вразливих частин автомобіля, виходу з ладу систем, агрегатів. Висновки безпосередньо бійців, механіків, інженерів з передової, заміри та дослідження заводських конструкторів сприяли появі нової версії.

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З-поміж найбільших новацій, окрім збільшення внутрішнього простору для десантного відсіку для 10 бійців у спорядженні, тут варто виділити покращену підвіску та удосконалену систему управління. Це дозволило забезпечити високу маневреність і підвищену прохідність.

"Створенням нової версії «Новатора» ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль – це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА «Новатор». Автомобіль на сьогоднішній день пройшов випробовування як часом, так і, що важливо, боями", – розповідає гендиректор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Український броньований автомобіль "Новатор" на виставковій експозиції за кілька хвилин до відкриття форуму. Фото: "Українська бронетехніка"

Керівник підприємства не приховує, що головна проблема виникла через збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг, а потреба була значно вища. Конструктори вирішили цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої, але міцнішої броні. Додала витривалості й модернізована під нову масу машини підвіска.

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Оновлена версія "Новатора ", як зазначає керівник підприємства, має посилений протимінний захист. Це вже перевірено на заводських випробуваннях.

Після виставки дослідний зразок машини повернеться в Україну і буде проходити державні випробовування. Як і в минулих версіях, нинішній "Новатор" завдяки свої модульній конструкції стане базовим під усілякі призначення, починаючи ввід десантних, патрульних місій і штабних машин до санітарних карет евакуації поранених із зони бойових дій.