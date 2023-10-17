Придбаний за зібрані UNITED24 кошти перший броньований евакуатор поранених Gurkha відбув на фронт. Поява на передовій такої машини допоможе рятувати життя сотень людей.

Саме таку результативність вчора озвучила на своїй сторінці в Telegram фандрейзингова платформа. Зазначається, що броньований автомобіль високої прохідності вироблений у Канаді, а його броня відповідає балістичним стандартам NATO.

Броньований повнопривідний автомобіль (300 к.с.) з добрим протимінним захистом MPV (Mine Protected Vehicle) убезпечує екіпаж та пасажирів від наслідків обстрілів та можливого наїзду на міни за рахунок потужного захисту днища й корпусу в цілому. Взагалі вся конструкція розроблялася саме на максимальний захист людей всередині.

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По-перше, передні колеса розташовані перед водієм, що вже дає метр-півтора додаткового захисту – енергія вибуху зменшується. По-друге, крила спереду і капот кріпляться до шасі, а не безпосередньо до кабіни екіпажу, що у критичну хвилину вибуху зменшує енергію ударної хвилі.

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Броньований відсік бойового відділення відокремлений від моторно-трансмісійної ніші подвійною переборкою HOLLOWDECK™, а броньовані двері забезпечують доступ до двох роздільних осередків броньованої капсули. Якщо заднє колесо підривається на міні, вибух прямує вгору і назовні, тим самим обмежуючи пошкодження салону: деякі запобіжні функції були включені в проєкт для захисту екіпажу від вибуху міни саме під днищем. До того ж дорожній просвіт був максимально збільшений для забезпечення максимального розсіювання енергії вибуху.

Загалом таких автомобілів, як ще в грудні минулого року повідомляла прес-служба UNITED24, буде 13. Фото: UNITED24

Днище машини захищене додатковою пластиною, що демпфує. Вона виконана з матеріалу Thika Mineplate™, що має шарувату структуру типу сендвіча і поглинає значну частку енергії вибуху. Пластина має власну систему кріплення, завдяки чому вона прикриває все відділення екіпажу.

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Все це та багато іншого перевищує вимоги захисту рівня 2 STANAG 4569. Є й інші постулати привабливості, особливо в характеристиках ходової. Восьмитонний автомобіль з майже такої ваги ж вантажем спроможний проїхати з пробитими шинами до 150 км. Так що при потребі цей фактор сприятиме тому, що при пошкоджених колесах автомобіль буде спроможний вивезти з поля бою до найближчого шпиталю/лікарняного закладу поранених захисників.

Броньовані евакуатори поранених коштом фандрейзингової платформи UNITED24 (124 млн грн) за замовленням державного підприємства "Медичні закупівлі України" виготовляє канадська компанія Terradyne Armored Vehicles.