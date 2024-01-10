Испанское агентство по международному сотрудничеству развития (AECID) передает Украине две армейские медицинские бронемашины для эвакуации раненых непосредственно с линии соприкосновения на передовой.

Эвакуационные кареты переднего края сделаны на базе основной колесной бронированной боевой машины армии Испании Pegaso 3560 BMR. Ее производителем является единственное в стране предприятия такого профиля Santa Bárbara Sistemas.

Обе машины новые, еще не были в эксплуатации. Их переделкой в медицинские эвакуаторы раненых занималась компания Tecnove, специализирующаяся именно на изготовлении медицинского транспорта.

Pegaso 3560 BMR с колесной формулой 6х6 в течение нескольких десятилетий стоит на вооружении испанской армии. Правда, этот БТР постоянно модернизируют и расширяют по назначению. Есть 14 различных модификаций. И хотя завод имеет специальную медицинскую версию с частично наращенным корпусом в задней части салона, что позволяет стоять там в полный рост, от той модификации пришлось отказаться.

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Наши военные медики, с которыми AECID согласовывали выбор модели БТР и техзадание обустройства медицинских машин, довели до испанских союзников основное: в реалиях современной войны меньшая габаритная высота эвакуационной машины предпочтительнее. Именно поэтому для транспорта такого предназначения взяли стандартную модель BMR.

Шестиколесный бронеавтомобиль с колесной формулой 6х6 весит 15,4 тонны. Его броня в 10 мм по бортам и крыше и 40 мм впереди защищает от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов и мин. По оценкам, он устойчив к огню автоматов калибра 7,62 мм, а спереди выдержит огонь из крупнокалиберного пулемета даже до 14,5 мм.

Вот так выглядит медицинская эвакуационная машина переднего края (вверху) и ее боевой аналог (внизу). Фото: Tecnove

Десантный отсек на 11 пехотинцев переделали в салон классической кареты скорой помощи. Правда, здесь полная адаптация под фронтовую специфику, где преобладают пулевые, осколочные ранения, ожоги и тому подобное. Именно поэтому к классической комплектации добавились еще и характерное для военного времени оборудование и инструментарий.

Автомобиль изменил зеленую защитную колористику боевой машины. Теперь он имеет признанный на всех континентах планеты светлый цвет гуманитарных машин ООН с нанесенными на борт изображениями красного креста. Эвакуационная машина переднего края также лишилась стрелкового оружия - отсутствует башня с крупнокалиберным пулеметом.

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В перечне обеих приготовленных для передачи Украине машин значится кислородное оборудование, иммобилизационные аппараты, кардиореспираторные мониторы, дефибриллятор, аппарат для сердечно-легочной реанимации, шины, ошейники и тому подобное.

Как отмечают менеджеры завода медицинского транспорта Tecnove, эти переработанные машины не только обеспечивают бронированную безопасность, но и сохраняют оригинальную структуру BMR, что позволяет эффективно использовать этот транспорт как эвакуационные машины переднего края.

На заводе Tecnove перед отправкой эвакуационных машин в Украину. Фото: AECID / Tecnove

Автомобили уже отправились к месту сбора, где в рамках организованного формирования Европейская комиссия готовит колонну технику для отправки в Украину.