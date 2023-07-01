До доброї справи волонтерських рухів на поставку ЗСУ автомобілів підвищеної прохідності доєдналися майстри благодійного фонду матеріально-технічної підтримки «Твій Крок», де для української армії готують мобільні автомайстерні Locker.

Війна з підступним ворогом змусила українських інженерів шукати нові форми швидкого реагування на ремонт колісної та гусеничної техніки, що прийшли на заміну застарілим методам ремонту за допомогою важких інженерних машин радянського зразка.

Звичайні пікапи різних брендів, завезені волонтерами з-за кордону, у майстерні переробляють у мобільні «летючки» для сервісно-ремонтних робіт на фронті чи в тилових навчальних центрах, де перед відправкою «на нуль» проходять вишкіл наші вояки. Швидкий, компактний у габаритах, особливо малопомітний по висоті, та всюдихідний транспорт набагато кращий від неповоротких височезних автомобілів ЗіЛ з ремонтними кунгами, які можна розгледіти за кілька кілометрів.

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Перше, що роблять з пікапами майстри, це підсилюють раму та ходову, оскільки надбудова кузова з необхідним інструментом, агрегатами, монтажно-демонтажною атрибутикою, компресорно-генераторним блоком все-таки суттєво прибавляють у масі. Завдяки додатковим доопрацюванням автомобіль витримує не передбачені заводом-виробником збільшені тягові навантаження.

Додаткові навантаження на шасі пікапа можливі тільки після зміцнення рами та ходової. Фото: БФ “Твій крок”

Посилюється передній бампер, під яким розміщують електричну лебідку. Позаду бампер також зміцнюється. Там кріплять фаркоп, а у робочому режимі на нього навішується виносний операційний стіл, на якому можна тимчасово розмістити лещата, різальний інструмент, точило тощо.

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Новий критий кузов надбудови з відсіками, нішами та вантажним салоном за ергономікою і вмістом може позмагатися з невеличкою стаціонарною сервісно-ремонтною майстернею. Тут зібрано весь спектр інструменту для метричного та дюймового кріплення з усіх європейських та американських стандартів біт тощо.

Загальний вигляд мобільної ремонтно-сервісної майстерні LOCKER на базі пікапа Mitsubishi L200. Фото: БФ “Твій крок”

Комплектація електричного інструменту містить дриль, болгарку, зварювальній апарат і дводискове точило, а також всі необхідні витратні матеріали для цих інструментів.

Мобільна ремонтна “летючка” LOCKER у транспортному режимі. Фото: БФ “Твій крок”

Окремий відсік з лівого борту мобільної майстерні відведено під компресор, зварювальний апарат та пристрій для зарядки акумуляторів. Для запуску автівки з розрядженим майже на сто відсотків акумулятором також є пристрій з 12-, .24-вольтовим живленням. Є також ліхтарі зі штативами та дротові подовжувачі з додатковими розетками для підключення різноманітного електроінструменту.

Прудкий та всюдихідний LOCKER при потребі не повзе, а літає пересічною місцевістю і дуже швидко мчить на виклик дорогами загального користування. Фото: БФ “Твій Крок”

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Згаданий компресор розрахований не тільки на підкачування/накачування коліс, але й виробляє стисле повітря для пневматичного інструменту при відкручуванні гайок та болтів, у т.ч. іржавих, для підіймання автівок пневматичним домкратом тощо.