К доброму делу волонтерских движений на поставку ВСУ автомобилей повышенной проходимости присоединились мастера благотворительного фонда материально-технической поддержки "Твій Крок", где для украинской армии готовят мобильные автомастерские Locker.

Война с коварным врагом заставила украинских инженеров искать новые формы быстрого реагирования на ремонт колесной и гусеничной техники, которые пришли на смену устаревшим методам ремонта с помощью тяжелых инженерных машин советского образца.

Обычные пикапы разных брендов, завезенные волонтерами из-за границы, в мастерской переделывают в мобильные «летучки» для сервисно-ремонтных работ на фронте или в тыловых учебных центрах, где перед отправкой «на ноль» проходят обучение наши воины. Быстрый, компактный в габаритах, малозаметный по высоте, вездеходный транспорт гораздо лучше неповоротливых высоких автомобилей ЗиЛ с ремонтными кунгами, которые можно разглядеть за несколько километров.

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Первое, что делают мастера с пикапами, это усиливают раму и ходовую, поскольку надстройка кузова с необходимым инструментом, агрегатами, монтажно-демонтажной атрибутикой, компрессорно-генераторным блоком все-таки существенно прибавляют в массе. Благодаря дополнительным доработкам автомобиль выдерживает не предусмотренные заводом-производителем увеличенные тяговые нагрузки.

Дополнительная нагрузка на шасси пикапа возможна только после укрепления рамы и ходовой. Фото: БФ "Твій Крок"

Усиливается передний и задний бампера, под которым передним размещают электрическую лебедку. Сзади крепят фаркоп, а в рабочем режиме на него навешивается выносной операционный стол, на котором можно временно разместить тиски, режущий инструмент, точило и т.д.

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Новый крытый кузов надстройки с отсеками, нишами и грузовым салоном по эргономике и содержимому может соперничать с небольшой стационарной сервисно-ремонтной мастерской. Здесь собран весь спектр инструмента для метрической и дюймовой крепи со всех европейских и американских стандартов бит и т.д.

Общий вид мобильной ремонтно-сервисной мастерской LOCKER на базе пикапа Mitsubishi L200. Фото: БФ "Твой шаг"

Комплектация электрического инструмента содержит дрель, болгарку, сварочный аппарат и двухдисковую точилку, а также все необходимые расходные материалы для этих инструментов.

Мобильная ремонтная "летучка" LOCKER в транспортном режиме. Фото: БФ "Твій Крок"

Отдельный отсек с левого борта мобильной мастерской отведен под компрессор, сварочный аппарат и устройство для зарядки аккумуляторов. Для запуска автомобиля с разряженным почти полностью аккумулятором также имеется устройство с 12-, .24-вольтовым питанием. Есть также фонари со штативами и проводные удлинители с дополнительными розетками для подключения разнообразного электроинструмента.

Быстрый и вездеходный LOCKER при необходимости не ползет, а летает по пересеченной местности и очень быстро несется на вызов по дорогам общего пользования. Фото: БФ "Твій Крок"

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Упомянутый компрессор рассчитан не только на подкачку/накачку колес, но и производит сжатый воздух для пневматического инструмента при откручивании гаек и болтов, в т.ч. ржавых, для подъема автомобилей пневматическим домкратом и т.д.