В ВСУ уже работает около двух тысяч американских HMMWV, и для их ремонта и обслуживания создана специальная мобильная бригада.

Директор военного департамента благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук рассказал о работе мобильных ремонтных мастерских, которые восстанавливают HMMWV.

Директор военного департамента рассказал, что передача в ряды ВСУ мобильных станций технического обслуживания стала важным решением, которое должно исправить проблему ремонта растущего парка американских армейских внедорожников.

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«Мы видим проблему, что увеличивается количество HMMWV в Украине. У нас уже есть две тысячи ломающихся машин, их нужно ремонтировать», – говорит Рымарук.



Выведены из строя HMMWV в отстойнике сломанной техники. Фото: Алексей Александров.

До начала полномасштабного вторжения на балансе Вооруженных сил Украины находились более трех сотен внедорожников HMMWV. Их передали США в рамках интернациональной технической помощи. Для обслуживания этих машин оборудован только один сервисный центр на территории Украины.

Однако за год парк этих автомобилей вырос с нескольких сотен до двух тысяч. Это повлекло за собой кризис и дефицит ремонтных мощностей. Для решения подобных задач и создали мобильные ремонтные мастерские.

«У ребят нет соответствующих инструментов, нужно постоянно ездить по подразделениям. Мы с центральным автомобильным управлением поговорили, свой опыт добавили, получили обратную связь и спроектировали машину. Спроектировали выезжающую на фронт машину и в любых полевых условиях проводит текущий, средний и капитальный ремонт техники», – объясняет Андрей Рымарук.

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На реализацию проекта потратили 2,5 миллиона долларов и на сегодняшний день благодаря ему отремонтировали 186 HMMWV.

«Большинство были неподъемными. Иногда из двух машин мы лепили одну, из трех – две. Даже те машины, которые взрывались на противотанковых минах через две недели, уже возвращались в строй», – рассказывает Рымарук.

И добавляет: “Первые отзывы уже есть: американцы говорят: "вы даже такую технику поднимаете?", они от этой идеи в восторге".



Демонстрация возможностей мобильной мастерской, полученной украинскими военными. Ноябрь 2022. Фото: Генштаб ВСУ

По словам Андрея, американские техники привыкли не экономить детали и менять весь неисправный агрегат. Однако наши специалисты очень практично и скрупулезно относятся к ограниченным ресурсам, ремонтируя сломанные узлы и применяя каждую восстановленную деталь.

Решение о создании мобильных ремонтных мастерских имеет немало преимуществ, и одно из них – скорость. Так подразделение не остается без транспорта надолго.

Транспорт возвращается оперативно, ведь мастерская приезжает сама, ремонтирует технику непосредственно в подразделении. Также это экономит деньги, которые государство потратило бы на транспортировку поломанной HMMWV в тыл через всю страну для ремонта.