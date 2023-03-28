В ЗСУ вже працює близько двох тисяч американських HMMWV, і для їх ремонту та обслуговування створено спеціальну мобільну бригаду.

Директор воєнного департаменту благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук розповів про роботу мобільних ремонтних майстерень, які відновлюють українські HMMWV.

Директор воєнного департаменту розповів, що передача до лав ЗСУ мобільних станцій технічного обслуговування стала важливим рішенням, яке має виправити проблему ремонту зростаючого парку американських армійських позашляховиків.

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«Ми бачимо проблему, що збільшується кількість HMMWV в Україні. У нас вже є дві тисячі машин які ламаються, їх потрібно ремонтувати», – говорить Римарук.



Виведені з ладу HMMWV у відстійнику зламаної техніки. Фото: Alexei Alexandrov.

До початку повномаштабного вторгнення на балансі Збройних сил України перебувало більше трьох сотень позашляховиків HMMWV. Їх передали США в рамках міжнародної технічної допомоги. Для обслуговування цих машин обладнали лише один сервісний центр на території України.

Проте за рік парк цих автомобілів зріс із декількох сотень до двох тисяч. Це спричинило кризу та дефіцит ремонтних потужностей. Для вирішення таких задач і створили мобільні ремонтні майстерні.

«У хлопців немає відповідних інструментів, треба постійно їздити по підрозділах. Ми з центральним автомобільним управлінням поговорили, свого досвіду додали, отримали зворотній звязок і спроєктували машину. Спроєктували машину, яка виїжджає на фронт і у будь-яких польових умовах проводить поточний, середній і капітальний ремонт техніки», – пояснює Андрій Римарук.

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На реалізацію проєкту витратили 2,5 мільйони доларів і на сьогодні завдяки йому відремонтували 186 HMMWV.

«Більшість були непідйомними. Іноді з двох машин ми ліпили одну, з трьох – дві. Навіть ті машини, що підривались на протитанкових мінах через два тижні, вже повертались у стрій», – розповідає Римарук.

Та додає: «Перші відгуки вже є: американці кажуть “ви навіть таку техніку піднімаєте?”, вони від цієї ідеї в захваті».



Демонстрація можливостей мобільної майстерні, яку отримали українські військові. Листопад 2022. Фото: Генштаб ЗСУ

За словами Андрія, американські техніки звикли не заощаджувати деталі й змінювати одразу весь несправний агрегат. Проте наші спеціалісти дуже практично та скрупульозно ставляться до обмежених ресурсів, ремонтуючи зламані вузли й застосовуючи кожну відновлену деталь.

Рішення про створення мобільних ремонтних майстерень має чимало переваг й одна із них – швидкість. Так підрозділ не залишається без транспорту надовго.

Транспорт повертається оперативно, адже майстерня приїжджає сама, ремонтує техніку безпосередньо в підрозділі. Також це економить гроші, які держава витратила б на транспортування поламаної HMMWV у тил через всю країну для ремонту.