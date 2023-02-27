У вільному доступі з’явився журнал з ілюстраціями у стилі коміксів українською мовою. З його допомогою у легкій формі розповідається, як обслуговувати та ремонтувати американський військовий позашляховик HMMWV.
Комікс про обслуговування HMMWV – це професійний переклад журнальних статей від американського журналу профілактичного обслуговування PS preventive maintenance monthly.
Також цікаво тест-драйв HMMWV
У формі коміксів надається якісна та зрозуміла інформація щодо експлуатації американських позашляховиків, які наразі в ЗСУ вже дуже багато.
Зокрема, висвітлені такі моменти про обслуговування Хамві:
- Як замінити лампочку;
- Як закріпити хомутами всю “обвислу” проводку;
- Як замінити генератор;
- Як зарядити акумулятор і як потім його правильно встановити;
- Що можна знайти під сидіннями в Хамві;
- Як завести машину “від кабелю”. І ще багато чого іншого.
Все це можна знайти за посиланням, де в окремих теках будуть всі переклади та де можна знайти як окремі статі, так і pdf файл, де вони всі разом.
Далі планується перекладати статті по М113 і M2 Bradley, призупинивши переклад HMMWV, при тому, що там ще близько 150 сторінок матеріалу.