У вільному доступі з’явився журнал з ілюстраціями у стилі коміксів українською мовою. З його допомогою у легкій формі розповідається, як обслуговувати та ремонтувати американський військовий позашляховик HMMWV.

Комікс про обслуговування HMMWV – це професійний переклад журнальних статей від американського журналу профілактичного обслуговування PS preventive maintenance monthly.

Також цікаво тест-драйв HMMWV

У формі коміксів надається якісна та зрозуміла інформація щодо експлуатації американських позашляховиків, які наразі в ЗСУ вже дуже багато.

Зокрема, висвітлені такі моменти про обслуговування Хамві:

Як замінити лампочку;

Як закріпити хомутами всю “обвислу” проводку;

Як замінити генератор;

Як зарядити акумулятор і як потім його правильно встановити;

Що можна знайти під сидіннями в Хамві;

Як завести машину “від кабелю”. І ще багато чого іншого.

Все це можна знайти за посиланням, де в окремих теках будуть всі переклади та де можна знайти як окремі статі, так і pdf файл, де вони всі разом.

Далі планується перекладати статті по М113 і M2 Bradley, призупинивши переклад HMMWV, при тому, що там ще близько 150 сторінок матеріалу.