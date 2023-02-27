В свободном доступе появился журнал с иллюстрациями в стиле комиксов на украинском языке. С его помощью в легкой форме рассказывается о том, как обслуживать и ремонтировать американский военный внедорожник HMMWV.

Комикс об обслуживании HMMWV – это профессиональный перевод журнальных статей американского журнала профилактического обслуживания PS preventive maintenance monthly.

Также интересно тест-драйв HMMWV

В форме комиксов предоставляется качественная и понятная информация по эксплуатации американских внедорожников, которые в ВСУ уже очень много.

В частности, освещены следующие моменты об обслуживании Хамви:

Как заменить лампочку;

Как закрепить хомутами всю "обвисшую" проводку;

Как заменить генератор;

Как зарядить аккумулятор и как потом его правильно установить;

Что можно найти под сиденьями в Хамве;

Как завести машину "от кабеля" И еще многое другое.

Все это можно найти по ссылке где в отдельных папках будут все переводы и где можно найти как отдельные полы, так и pdf файл, где они все вместе.

Далее планируется переводить руковдства по М113 и M2 Bradley, приостановив перевод HMMWV, при том что там еще около 150 страниц материала.