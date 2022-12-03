Это не просто военный автомобиль, это легендарный внедорожник, представитель западной помощи Украине. Сегодня тестируем "Хамви".

Немного на свете машин, при жизни ставших легендами и «Хамви» – одна из таких. Вообще название «Хамви» появилось позже. Ведь сначала этот автомобиль называли аббревиатурой – HMMWV. По-украински она означает «многоцелевой мобильный колесный транспорт». Даже американцы от такого сокращения могли язык сломать, потому впоследствии переименовали в «Хамви». Это такая сокращенная версия.

А название «Хаммер» появилось гораздо позже, когда General Motors начал выпускать гражданские версии. Hummer стал излюбленным транспортом крутых парней, в том числе Арнольда Шварценеггера.

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Звездное время «Хамви» пришлось на операцию «Буря в пустыне» в 1991 году, когда этот внедорожник был в каждом выпуске новостей, на каждой полосе газет. В общей сложности за всю историю существования модели было выпущено 280 тысяч экземпляров HMMWV. Украинская история этих внедорожников началась в 2001 году, когда американцы передали нам первые 40 экземпляров, а потом еще 130, а потом еще десятки, и десятки. И сегодня количество HMMWV в Украине уже существенно. Еще месяц назад их было 700, а к Новому году, говорят, будет тысяча.

Один из главных экспертов по «Хамви» в Украине Игорь Симутин подчеркнул, что у нас служит огромное количество модификаций HMMWV – противолодочные, ракетные, зенитные установки, гаубицы, минометы, разминовыватели. Ну и, конечно, медицинские машины, пикапы. Более того, в Украине даже есть подразделение, специализирующееся на ремонте HMMWV.

В "Хамве" очень интересно открывается капот. Одному нелегко это сделать, однако после этого открывается шикарный доступ к двигателю и даже немного к подвеске.

Что касается моторов. Эксперты говорят, что самыми надежными были ранние версии, когда «Хамви» оснащали 6,2-литровым V-образным двигателем на 8 цилиндров от Detroit Diesel, который имел 150 сил и шел тогда в дуэте с автоматом на 3 передачи. Никакой электроники – просто гидротрансформатор, поэтому он был вынослив и невероятно надежен. Следующие версии на 6,5 л атмосферный и 6,5 турбо мощностью 170 и 190 сил соответственно комплектовались автоматом на 4 скорости, с электронным управлением. Была даже бензиновая версия на 5,7 л, но большинство внедорожников шло с дизельными двигателями.

Говорят, что моторы у «Хамви» невероятно надежны, не только моторы, а вообще вся механика. Например, даже в машине 86-го года легко выкручиваются болты в подвеске, обычно у большинства броневиков уже через несколько лет закисают. Моторы легко растачиваются, и вообще – возможностей для ремонта много.

На самом деле это не сугубо военные моторы, потому что эти двигатели активно использовались для серийных машин – их ставили на Chevrolet Tahoe, Blazer, Suburban, даже на коммерческие вены. Они прекрасно проявили себя в гражданской жизни.

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У «Хамви» есть одна очень интересная особенность. Дело в том, что его передние колеса выступают за пределы кузова, у него практически отсутствует передний свес. Можно упереться передним колесом и выехать на стену высотой 50 см. Это показывает уровень внедорожных возможностей. Еще одно – во внедорожнике все трубопроводы спрятаны под полом, и он может просто ползти на животе. Огромные рычаги подвески взаимозаменяемы – если перевернуть передние, то они легко становятся на заднюю ось. Очень важно, что в самом колесе расположены колесные редукторы, что давало гораздо больше тяги на выходе, и делало внедорожные возможности почти неограниченными.

Что больше удивляет в «Хамве», то это то, что при ширине в 216 см (это почти фура), ты попадаешь в узкий отсек для водителя. То есть для ног там остается 50 см, половину из которых занимает широченная педаль тормозов. Рабочее место аскетическое, но все ясно. Заводится в морозы, холодную погоду из-за переключателя: сначала ты включаешь флажок в положение Run, если мотор холодный, загорается лампа, которая означает, что свеча накаливания нагревается, и когда она потухла, то можно включать стартер.

Кресла невозможно разложить назад даже немного, потому что сзади стенка сразу. То есть военным в случае чего можно спать только сидя или опершись о руль.

Есть несколько вещей, которые нужно подчеркнуть для понимания его маневренности. Во-первых, это колоссальная масса, потому что даже пустой «Хамви» весит 2,5 тонны, бронированный где-то 5, а сильно бронированный – где-то за 6 тонн. При этом даже у такой машины колоссальные внедорожные возможности. Ведь клиренс у него 41 см, пониженный ряд передач, угол подъема 35 градусов, угол наклона 22.

И хотя «Хамми» кажется немного неповоротливым и не очень быстрым (с полной загрузкой максимальная скорость составляет 80 км/ч, в пустом – 117 км/ч). Кажется это немного, но когда такая махина несется по асфальту, уступают все.

Но на асфальте не ожидаешь, что у броневика настолько мощные тормоза – нажимаешь на педаль и пикап останавливается как вкопанный. А еще на трассе чувствуется, какие огромные зазоры между передачами и как долго «Хамви» может тянуть на второй, чтобы потом на третий оборот упали вдвое. Но даже с такой массой и архаическим автоматом его расход горючего может вкладываться в 25-27 литров.