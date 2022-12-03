Армія США випробовує повністю електричну легку тактичну машину (LTV) від Canoo щоб перевірити, чи відповідає він вимогам військових.

Електричний легкий тактичний автомобіль Canoo зараз випробовується і армії США. Автомобіль має власну платформу та трансмісію від Canoo. Виробник не розкриває точних характеристик свого унікального автомобіля, окрім системи повного приводу та потужності «до» 600 к.с. Платформа об’єднує життєво важливі електричні компоненти трансмісії, що забезпечує більше пасажирського та вантажного простору.

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Пікап повинен витримати найскладніші умови та сценарії бойових дій. Canoo LTV має компоненти з вуглецевого кевлару, які посилюють утилітарність маленької машинки та знижують вагу.

«Запатентована модульна система кріплення Canoo та аксесуари має різноманітні типи кріплень, включаючи стелажі, пандуси, ящики для зберігання, намети або тактичні системи. Модульна модернізація дозволяє LTV зробити різні конфігурації для конкретної місії з меншими витратами.

Підвіска з пневматичними пружинами та 32-дюймові шини допомагають LTV їхати вище над землею, ніж базова модель стандартного цивільного пікапа. Невійськова версія має загальну потужність 500+ к.с. і здатність перевозити вантаж до 800 кг та дальністю 322 кілометри на одному заряді. Клієнти можуть вибирати між задньопривідною або повнопривідною трансмісіями. Однак ці характеристики є попередніми, і всі деталі будуть розкриті ближче до виробництва.