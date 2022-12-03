Армия США испытывает полностью электрическую легкую тактическую машину (LTV) от Canoo, чтобы проверить, отвечает ли он требованиям военных.

Электрический легкий тактический автомобиль Canoo сейчас испытывается в армии США. Автомобиль получил собственную платформу и трансмиссию от Canoo. Производитель не раскрывает точных характеристик своего уникального автомобиля, кроме системы полного привода и мощности до 600 л.с. Платформа объединяет жизненно важные электрические компоненты трансмиссии, что обеспечивает больше пассажирского и грузового пространства.

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Пикап должен выдержать сложные условия и сценарии боевых действий. Canoo LTV имеет компоненты из углеродного кевлара, которые усиливают утилитарность маленькой машинки и снижают вес.

«Запатентованная модульная система крепления Canoo и аксессуары имеют различные типы креплений, включая стеллажи, пандусы, ящики для хранения, палатки или тактические системы. Модульная модернизация позволяет LTV сделать разные конфигурации для конкретной миссии с меньшими затратами.

Подвеска с пневматическими пружинами и 32-дюймовые шины помогают LTV ехать выше земли, чем базовая модель стандартного гражданского пикапа. Невоенная версия имеет общую мощность 500 л.с. и способность перевозить груз до 800 кг и дальностью 322 километра на одном заряде. Клиенты могут выбирать между заднеприводной или полноприводной трансмиссией. Однако эти характеристики предварительные, и все детали будут раскрыты ближе к производству.