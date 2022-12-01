BAE Systems оголосила про своїх партнерів у розробці бойової машини наступного покоління.

Американські мілітарні компанії BAE Systems, Elbit Systems of America, Curtiss-Wright Corporation та QinetiQ Limited працюють над створенням інноваційної бойової машини піхоти наступного покоління для армії США.

До нової БМП у США висунули високі вимоги. Це маневреність, смертоносність та живучість. Окрім того, замість традиційного екіпажу з трьох чоловік в новому БМП має бути екіпаж з двох солдатів і «віртуального третього члена екіпажу зі штучним інтелектом».

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«Синергія нашої різноманітної та висококваліфікованої команди дозволяє нам надавати трансформаційні технології та можливості наступного покоління», – зазначили у BAE Systems.

Ілюстрація БМП наступного покоління від BAE Systems



Пропозиція була представлена ​​армії США у цьому році й BAE Systems оприлюднила подробиці співпраці компаній.

Компанія Elbit для нової БМП надає свою нову безпілотну башту UT50 з гарматою 50-мм. Ця башта має універсальні конфігурації озброєння з різним корисним навантаженням та можливостями й нещодавно завершила успішну демонстрацію бойової стрільби. Башта UT50 оснащена 50-мм гарматою XM913 та системою обробки боєприпасів великої ємності.

Башта UT50 з 50-мм гарматою XM913. Фото: Elbit



У конструкції БМП використовуватиметься стандартизована модульна архітектура відкритих систем, розроблена BAE Systems та Curtiss-Wright Defense Solutions.

Ця система має вирішальне значення для того, щоб замовник міг швидко оновлювати технології у БМП для використання нових можливостей та протистоянь новим загрозам на полі бою. Обидві компанії також постачають життєво важливу електроніку та системи управління.

QinetiQ Limited з BAE Systems будуть займатися гібридним електроприводом машини.

Нова БМП замінить БМП M-2 Bradley.