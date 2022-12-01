BAE Systems объявила о своих партнерах по разработке боевой машины следующего поколения.

Американские милитарные компании BAE Systems, Elbit Systems of America, Curtiss-Wright Corporation и QinetiQ Limited работают над созданием инновационной боевой машины пехоты следующего поколения для армии США.

К новой БМП в США предъявили высокие требования. Это маневренность, смертоносность и живучесть. Кроме того, вместо традиционного экипажа из трех человек в новом БМП должен быть экипаж из двух солдат и виртуального третьего члена экипажа с искусственным интеллектом.

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"Синергия нашей разнообразной и высококвалифицированной команды позволяет нам предоставлять трансформационные технологии и возможности следующего поколения", - отметили в BAE Systems.

Иллюстрация БМП следующего поколения от BAE Systems



Предложение было представлено армии США в этом году и BAE Systems обнародовала подробности сотрудничества компаний.

Компания Elbit для новой БМП предоставляет свою новую беспилотную башню UT50 с пушкой 50 мм. Эта башня имеет универсальные конфигурации вооружения с разной полезной нагрузкой и возможностями и недавно завершила успешную демонстрацию боевой стрельбы. Башня UT50 оснащена 50 мм пушкой XM913 и системой обработки боеприпасов большой емкости.

Башня UT50 с 50-мм пушкой XM913. Фото: Elbit



В конструкции БМП будет использоваться стандартизированная модульная архитектура открытых систем, разработанная BAE Systems и Curtiss-Wright Defense Solutions.

Эта система имеет решающее значение для того, чтобы заказчик мог быстро обновлять технологии в БМП для использования новых возможностей и противостояния новым угрозам на поле боя. Обе компании также снабжают жизненно важную электронику и системы управления.

QinetiQ Limited из BAE Systems будут заниматься гибридным электроприводом машины.

Новая БМП заменит БМП M-2 Bradley.