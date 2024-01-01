Пикапы Fiat Titano впервые появились у украинских защитников благодаря благотворителям

Сразу полтора десятка полноприводных пикапов Fiat Titano, которые являются близнецами известных в нашей стране Peugeot Landtrek, получили десантники. Однако пакет помощи был наполнен не только автомобилями.

Как сообщает на своей ФБ-странице БФ "Вернись живым", удалось закрыть потребность десантников в генераторах, системах Starlink, планшетах, зарядных станциях и выносных антеннах.

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Fiat Titano – копия пикапа Peugeot Landtrek, пришедшая на смену модели Fiat Fullback, который базировался на японском Mitsubishi L200.

Фото: Вернись живым

Имея в длину чуть больше пяти метров, пятиместный рамный pick-up повышенной проходимости может везти 1 тонну в условиях бездорожья.

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Эти машины комплектуются 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 210 л.с. или турбодизелями объемом 1,9 л (150 л.с.) и 2,2 л (210 л.с.). Коробке передач может быть как 6-ступенчатой механической, так и автоматической.

Фото: Вернись живым

Машины "мурановым беретам" переданы новенькими. Это – своеобразная гарантия, что "авто не подведет в ответственный момент". Цвет оригинальный – белый и серый. Десантники уже сами будут определяться в их колористике и камуфляжном покрытии в зависимости от того, это степная зона или лесная.

На эту технику и вспомогательную атрибутику деньги донатили как украинцы, так и компания “Укрнафта”, которая уже традиционно помогает финансами для приобретения автомобилей и другого необходимого имущества для армейцев.