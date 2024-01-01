Укр
Ру

Пикапы Fiat Titano впервые появились у украинских защитников благодаря благотворителям

Благотворительный фонд "Вернись живым" передал пикапы, которые ранее не продавались в Украине. Они достались десантникам 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
Пикапы Fiat Titano впервые переданы для ВСУ - Auto24

ФОТО: Вернись живым|

Новенькие пикапы Fiat Titano еще в оригинальной заводской краске, камуфляжную ливрею ребята уже сделают на месте

Валентин Ожго
logo13 июня, 18:50
logo0
logo0 мин

Сразу полтора десятка полноприводных пикапов Fiat Titano, которые являются близнецами известных в нашей стране Peugeot Landtrek, получили десантники. Однако пакет помощи был наполнен не только автомобилями.

Как сообщает на своей ФБ-странице БФ "Вернись живым", удалось закрыть потребность десантников в генераторах, системах Starlink, планшетах, зарядных станциях и выносных антеннах.

Читайте также Кто будет ездить на купленных медиками внедорожниках Jeep Grand Cherokee и пикапе Fiat Titano

Fiat Titano – копия пикапа Peugeot Landtrek, пришедшая на смену модели Fiat Fullback, который базировался на японском Mitsubishi L200.

Фото: Вернись живым

Имея в длину чуть больше пяти метров, пятиместный рамный pick-up повышенной проходимости может везти 1 тонну в условиях бездорожья.

Читайте также Как на базе пикапов делают автомастерские для военных: видео

Эти машины комплектуются 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 210 л.с. или турбодизелями объемом 1,9 л (150 л.с.) и 2,2 л (210 л.с.). Коробке передач может быть как 6-ступенчатой механической, так и автоматической.

Фото: Вернись живым

Машины "мурановым беретам" переданы новенькими. Это – своеобразная гарантия, что "авто не подведет в ответственный момент". Цвет оригинальный – белый и серый. Десантники уже сами будут определяться в их колористике и камуфляжном покрытии в зависимости от того, это степная зона или лесная.

На эту технику и вспомогательную атрибутику деньги донатили как украинцы, так и компания “Укрнафта”, которая уже традиционно помогает финансами для приобретения автомобилей и другого необходимого имущества для армейцев.

#Автособытие #Fiat #Военная техника #Грузовики #Новости #Фото