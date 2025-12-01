К пикапам Dongfeng и Fiat армейцы получили интересные подарки

Указано, что пять комплексов из транша Петра Порошенко адресно направлены в подразделение ПДТР. Там установки "Ай-Петри" будут защищать жизни наших воинов на линии боестолкновения, сохранять целостность гражданских объектов, которые стали мишенью врага.

Комплексы отправлены пакетом вместе с автомобилями типа pick-up. На первый взгляд, это Nissan Navara, но на самом деле на одном из фото просматривается эмблема Dongfeng. Это указывает, что все пять моделей относятся к семейству Rich 6.

Dongfeng Rich 6 является "близнецом" Nissan Navara

Модель действительно считается "близнецом" Navara, но относительно эта версия дешевле, можно сказать, бюджетная. Правда, все основные современные системы помощи водителю, безопасности и комфорта Rich 6 производства завода Zhengzhou-Nissan в Китае она имеет в полном объеме.

В Украине эта модель продается в двух моторных версиях турбодизеля. В первом случае мощный рамный пикап с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF имеет мощность 163 л.с. Во втором случае в моторной нише может стоять 136-сильный силовой агрегат с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На переднем плане пикапы Dongfeng Rich 6 с комплексами "Ай-Петри". Фото: Петр Порошенко, Facebook

Паспортная грузоподъемность "китайца" при максимальной полной массе 2459 кг где-то в пределах до 0,5 тонны. Грузовая платформа 1520 x 1520 x 475 мм позволяет легко установить поддон.

А Fiat Titano является "близнецом" Peugeot Landtrek

Боевые подразделения НГУ получили десять комплексов "Ай-Петри". Эти системы также шли в комплекте с пикапами, правда, уже другого бренда. Конкретизации модели не сделано, но по заметным на фото эмблемам и конфигурации радиаторной решетки просматриваются черты Fiat Titano.

В траншах поставок в армейские подразделения и гуманитарные миссии в Украине эта модель поставляется не так давно. Первое упоминание о среднеразмерных пикапах Titano датируются июнем нынешнего года.

Редакция Авто24 писала о передаче этих машин десантникам 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригаде. Тогда БФ "Вернись живым" передал в автопарк подразделения полтора десятка единиц Fiat Titano.

Комплексы "Ай-Петри", пикапы Fiat Titano и еще много другого нужного имущества для наших военных. Фото: Петр Порошенко, Facebook

Несмотря на новизну Titano в транспортных пакетах помощи, считать эту модель исключительно новой не стоит. Причина проста – это копия хорошо известного в войсках пикапа Peugeot Landtrek, что пришла на смену модели Fiat Fullback, а та базировалась на не менее известной базе японской Mitsubishi L200.

Эти машины комплектуются 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 210 л.с. или турбодизелями объемом 1,9 л (150 л.с.) и 2,2 л (210 л.с.). Что касается коробки передач, то она может быть как 6-ступенчатой механической, так и автоматической.

Titano особого исполнения

В отличие от предыдущих траншей, поступавших в войска от других благотворительных организаций и фондов, в этом пакете помощи пикапы Fiat Titano поступили в несколько ином исполнении открытого кузова.

На фото хорошо видно, что каждый из десяти пикапов получил наращенные решетчатые борта справа и слева по борту. Задний борт открытый, там такой решетки нет.

Там есть только поперечная балка квадратного профиля. Она служит для фиксации наращенных бортов, образуя своеобразное окно для десантирования бойцов, которые могут стоять в кузове и держаться за высокие борта, как за перила.

Такое бортовое наращивание открытого кузова пикапа ранее не встречалось, решение простое, но практичное и перспективное. Коллаж: Авто24, авторство фото указано выше

Кроме этого такое дополнение способствует лучшей загрузке различного фасованного имущества, мешков, коробок, количество которых можно увеличить в высоту.



Что еще было в пакетах помощи

По словам Петра Порошенко, бойцам упомянутых подразделений вместе с комплексами "Ай-Петри" передано генераторы, зарядные станции, "Старлинки", планшеты и другую электронику. Это должно облегчить их работу как на передовых позициях, так и в прифронтовой зоне.

На фото с квадрокоптера хорошо видно, что пространство перед пикапами упомянутых марок заполнен коробами и оборудованием. Фото: Петр Порошенко, Facebook