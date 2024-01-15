Волонтерские организации и территориальные громады продолжили поставлять в боевые подразделения Сил обороны пикапы для мобильных зенитных и штурмовых групп, рейдовых и патрульных отрядов. Один транш из двух машин стал уникальным.

Киев

Самую большую партию вездеходов на прошлой неделе получила Нацгвардия. Для этой структуры поступило 15 автомобилей, деньги на которые выделил официальный дилер BMW в Киевском регионе компания "АВТ Бавария Киев".

Защитникам поставлено пикапы Mitsubishi L 200, о технических характеристиках и особенностях эксплуатации которых редакция Авто24 уже не раз рассказывала.

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"Наша цель - помочь украинцам пережить очередную тяжелую зиму. Мы направили свои ресурсы на защиту жизней и критической инфраструктуры, чтобы сделать все возможное для избежания блэкаутов", - прокомментировал очередной транш поставки генеральный директор дилерского центра Эрик Бернинг.

Как сообщает на своей странице в Telegram-канале UNITED24, за год сотрудничества организации с этой компанией автодилер перечислил на медицинскую помощь и восстановление мостов в деоккупированных областях 127 697 200 гривен.



Звягель

Громада Звягеля, что на Житомирщине, сообщила о приобретении для подшефной бригады ВСУ четырех новеньких полноприводных автомобилей. И хотя о производителе и модели мэрия в своем официальном сообщении ничего не говорит, с фото видно, что это довольно редкий в поставке для Сил обороны китайский вездеход Dongfeng DF6, находящийся в серийном производстве под именем Rich 6.

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Автомобиль активно прокладывает себе путь к признанию и уже имеет хорошие отзывы потребителей. Цена за эту версию также подкупает. Звягельская громада заказала машины на платформе "Прозоро" в ожидаемой стоимости 5 200 000 грн, а приобрела за 4 905 600 грн, потратив на каждую машину 1 226 400 грн.

Универсальный пятиместный Rich 6 на рамной конструкции имеет грузоподъемность 750 кг. Он комплектуется дизельным двигателем Nissan ZD 25T5 мощностью 140 л.с. экологического формата Евро 5. Этот силовой агрегат идет в паре с 5-ступчатой механической коробкой передач и выдает 1800 об/мин с максимальным крутящим моментом 305 Нм.

Хмельницкий

А вот лавры самого ценного на прошлой неделе подарка защитникам редакция Авто24 отдает детишкам Хмельницкой общины. Честно заработали.

Там на собранные малышами средства общественная организация "Защита - объединение волонтеров" приобрела для сил ПВО два внедорожника. Сбор шел под лозунгом "Закроем небо над Хмельницким вместе".

К благотворительному делу присоединились:

начальная школа №1

лицей №16 им. В. Козубняка

ЗДО №26 "Одуванчик"

СОШ I- IIl ступеней №14

СОШ I-Ill ступеней №21

лицей №5

Немичинецкая ООШ I-II ступеней

группа "Колядныки - путешественники"

Тернополь

От громад области и благотворительного фонда "Колеса победы" защитникам передано шесть внедорожных автомобилей. Получателем значится сформированный зенитно-пулеметный батальон, защищающий небо над областью от шахедов.

Автомобили укомплектованы для выполнения боевых задач со всем необходимым оборудованием – турелями для крупнокалиберных пулеметов, средствами автономной связи, наблюдения, раннего обнаружения целей и другими спецсредствами.

Вместе с пикапами для зенитчиков передали генераторы, предметы гигиены, сладости.

Николаев

Громада Николаева на прошлой неделе также сообщила о передаче одной из территориальных бригад обороны пяти полноприводных пикапов Mitsubishi L 200. Как и в случае с купленными автомобилями компанией "АВТ Бавария Киев", о которых говорилось выше, они также белого цвета. В нынешнюю зимнюю пору это только на руку защитникам, поскольку вездеходы не требуют дополнительной маскировочной колористики.

Сообщается, что на выполнение транша по запросу военных мэрия потратила 7 млн грн. Всего за прошлый год Николаевская городская община передала в подразделения Сил Обороны 17 новых авто.

Львов

Громада Львова прошедшую неделю также обозначила подарком защитникам. Как отметил на своей странице в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, среди переданного есть одна машина и пять квадроциклов, которые в последнее время практически не встречаются в снабжении Сил обороны.

На этот раз община приобрела квадроциклы Outlander. Заодно защитникам передали 18 дронов, 14 приборов ночного видения, 3 старлинки и другое имущество и оборудование.

В обзоре Авто24 использованы фотоснимки мэрий городов и областных администраций