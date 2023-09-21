Сразу два десятка новеньких пикапов Mitsubishi получила одна из военных бригад ВСУ от крупнейшего украинского благотворительного фонда "Вернись живым"

Деньги на приобретение внедорожников в размере 20 миллионов гривен выделила "Укрнафта", о чем нефтедобывающая компания и благотворительный фонд одновременно сообщили на своих страницах в соцсети.

Автомобили L-200 имеют нулевой пробег, что свидетельствует об их покупке на первичном рынке. Это пятиместный пикап Double Cab 4W с полным приводом и открытым закабинным кузовом. К армейской технике он не относится, поскольку это сугубо гражданский многоцелевой автомобиль, который предпочитают фермеры, ремонтники, дачники и любители активного отдыха на природе.

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Однако мировая практика показала, что в военных конфликтах пикап незаменим – быстрый, малозаметный из-за низкой высоты и выносливый. Украина не стала исключением, практически на всех участках фронта наши защитники пользуются такими пикапами – удобно.

Имея дизельный двигатель и систему полного привода Easy-Select, L200 легко преодолевает бездорожье. В непогоду он двигается уверенно по мягким или травянистым почвам, легко преодолевает свежую пашню или снежную целину. При хорошей дороге передний мост отключается, при этом останавливаться для перехода на задний привод не нужно – вся операция проходит в движении и без каких-либо мускульных усилий.

Постулат привлекательности – в живучести автомобиля. Здесь стоит крепкая рама, проведена полная адаптация под климатические условия Украины, в т.ч. двигатели для холодного климата с подогревом топливного фильтра, две аккумуляторные батареи и система облегчения запуска дизеля.

Генератор и стартер из-за холодных зим здесь также повышенной мощности, как и усиленная для бездорожья передняя защита картера, моторного отсека и раздаточной коробки.

Mitsubishi L200 комплектуется 2,5-литровым турбонаддувным дизелем (136 л.с.) с промежуточным охладителем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В сочетании с жесткой рамой это обеспечивает оптимальные параметры проходимости: мощное рамное шасси, проверенное нашими защитниками в строжайших условиях, в т.ч. при эксплуатации Mitsubishi L200 в полевых фронтовых условиях.

При этом здесь еще и экономичный расход топлива – в смешанном цикле пикап потребляет всего 8,7 литра дизеля на 100 километров пробега.

Фото "Вернись живым"