Відразу два десятки новеньких пікапів Mitsubishi отримала одна з військових бригад ЗСУ від найбільшого українського благодійного фонду "Повернись живим"

Кошти на придбання позашляховиків у розмірі 20 мільйонів гривень виділила "Укрнафта", про що нафтовидобувна компанія та благодійний фонд повідомили на своїх сторінках у соцмережі.

Автомобілі L-200 мають нульовий пробіг, що свідчить про їх купівлю на первинному ринку. Це - п'ятимісний пікап Double Cab 4W з повним приводом та відкритим закабінним кузовом. До армійської техніки він не належить, оскільки це суто цивільний багатоцільовий автомобіль, який уподобали фермери, ремонтники, дачники та любителі активного відпочинку на природі.

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Однак світова практика показала, що у воєнних конфліктах пікап незамінний – швидкий, малопомітний через низьку висоту та витривалий. Україна не стала винятком, практично на всіх ділянках фронту наші захисники користуються такими пікапами – зручно.

Маючи дизельний двигун та систему повного приводу Easy-Select, L200 легко долає бездоріжжя. У негоду він рухається упевнено по м’яких чи трав’янистих ґрунтах, легко долає свіжу ріллю чи снігову цілину. При гарній дорозі передній міст відключається, при цьому зупинятися для переходу на задній привід не потрібно – вся операція проходить у русі і без будь-яких мускульних зусиль.

Постулат привабливості – в живучості автомобіля. Тут стоїть міцна рама, проведена повна адаптація під кліматичні умови України, в т.ч. двигуни для холодного клімату з підігрівом паливного фільтра, дві акумуляторні батареї та система полегшення пуску для дизеля.

Генератор та стартер через холодні зими тут також підвищеної потужності, як і посилений для бездоріжжя передній захист картера, моторного відсіку та роздавальної коробки.

Mitsubishi L200 комплектується 2,5-літровим турбонаддувним дизелем (136 к.с.) з проміжним охолоджувачем та 5-ступіневоою механічною коробкою передач. У поєднанні з жорсткою рамою, це забезпечує оптимальні параметри прохідності: потужне рамне шасі, перевірене нашими захисниками в найсуворіших умовах, в т.ч. під час експлуатації Mitsubishi L200 в польових фронтових умовах.

При цьому тут ще й економічна витрата палива – у змішаному циклі пікапа споживає всього 8,7 літра дизеля на 100 кілометрів пробігу.

Фото “Повернись живим”