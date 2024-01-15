Волонтерські організації й територіальні громади продовжили постачати в бойові підрозділи Сил оборони пікапи для мобільних зенітних та штурмових груп, рейдових і патрульних загонів. Один транш з двох машин став унікальним.

Київ

Найбільшу партію всюдиходів отримала Нацгвардія. Для цієї структури надійшло 15 автомобілів, гроші на які виділив офіційний дилер BMW в Київському регіоні компанія "АВТ Баварія Київ".

Захисникам поставлено пікапи Mitsubishi L 200, про технічні характеристики та особливості експлуатації яких редакція Авто24 уже не раз розповідала.

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"Наша мета — допомогти українцям пережити чергову важку зиму. Ми направили свої ресурси на захист життів та критичної інфраструктури, щоб зробити все можливе для уникнення блекаутів", — прокоментував черговий транш постачання генеральний директор дилерського центру Ерік Бернінг.

Як повідомляє на своїй сторінці в Telegram-каналі UNITED24, за рік співпраці організації з цією компанією автодилер перерахував на медичну допомогу та відбудову мостів в деокупованих областях 127 697 200 гривень.



Звягель

Громада Звягеля, що на Житомирщині, повідомила про придбання для підшефної бригади ЗСУ чотирьох новеньких повнопривідних автомобілів. І хоча про виробника та модель мерія у своєму офіційному повідомленні нічого не каже, з фото видно, що це доволі рідкісний в постачанні для Сил оборони китайський всюдихід Dongfeng DF6, що перебуває в серійному виробництві під іменем Rich 6.

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Автомобіль активно торує собі шлях до визнання і вже має гарні відгуки споживачів. Ціна за цю версію також підкуповує. Звягельска громада замовила машини на платформі "Прозоро" в очікуваній вартості 5 200 000 грн, а придбала за 4 905 600 грн, витративши на кожну машину 1 226 400 грн.

Універсальний п’ятимісний Rich 6 на рамній конструкції має вантажність 750 кг. Він комплектується дизельним двигуном Nissan ZD 25T5 потужністю 140 к.с. екологічного формату Євро 5. Цей силовий агрегат йде в парі з 5-ступеневую механічною коробкою передач та видає 1800 об/хв з максимальним крутним моментом 305 Нм.

Хмельницький

А ось лаври найціннішого на минулому тижні дарунка захисникам редакція Авто24 віддає дітворі Хмельницької громади. Чесно заробили.

Там на зібрані малечею кошти громадська організація "Захист — об’єднання волонтерів" придбала для сил ППО два позашляховики. Збір йшов під гаслом "Закриємо небо над Хмельницьким разом".

До благочинної справи долучилися:

початкова школа №1

ліцей №16 ім. В. Козубняка

ЗДО №26 "Кульбабка"

СЗШ I- IIl ступенів №14

СЗШ I-Ill cтупенів №21

ліцей №5

Немичинецька ЗОШ I-II ступенів

група "Коляднички - мандрівнички"

Тернопіль

Від громад області та благодійного фонду «Колеса перемоги» захисникам передано шість позашляхових автомобілів. Отримувачем значиться сформовний зенітно-кулеметний батальйон, що захищає небо над областю від шахедів.

Автомобілі укомплектовані для виконання бойових завдань з усім необхідним обладнанням – турелями для великокаліберних кулеметів, засобами автономного зв’язку, спостереження, раннього виявлення цілей та іншими спецзасобами.

Разом з пікапами для зенітників передали генератори, предмети гігієни, солодощі.

Миколаїв

Громада Миколаєва на минулому тижні також сповістила про передачу одній з територіальних бригад оборони п'яти повнопривідних пікапів Mitsubishi L 200. Як і у випадку з купленими автомобілями компанією "АВТ Баварія Київ", про які йшлося вище, вони також білого кольору. В нинішню зимову пору це тільки на руку захисникам, оскільки всюдиходи не потребують додаткової маскувальної кольористики.

Повідомляється, що на виконання траншу по запиту військових мерія витратила 7 млн грн. Загалом за минулий рік Миколаївська міська громада передала до підрозділів Сил оборони 17 нових авто.

Львів

Громада Львова минулий тиждень також позначила дарунком захисникам. Як зазначив на своїй сторінці в Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий, з-поміж переданого є одна автівка та п’ять квадроциклів, які останнім часом практично не зустрічаються у постачанні Силам оборони.

Цього разу громада придбала квадроцикли Outlander. Заодно захисникам передали 18 дронів, 14 приладів нічного бачення, 3 старлінки та інше майно й обладнання.

В огляді Авто24 використано фотознімки мерій міст та обласних адміністрацій