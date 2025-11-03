Пикапы Fiat Titano будут помогать комунальщикам в Херсоне

Получателями транспортных средств стали коммунальные предприятия прифронтового города. Им такие полноприводные автомобили крайне необходимы для выезда на локализацию повреждений, аварий и тому подобное.

Как говорится в пресс-релизе мэрии, транспортные средства будут переданы для нужд не только коммунальным предприятиям, но социальным учреждениям громады.

Они будут прифронтовыми универсалами

В коротком сообщении конкретно получатели не указано, но по использованию техники сказано четко – бесперебойное выполнение служебных задач в сложных условиях военного положения, оперативной доставки гуманитарной помощи жителям в опасные районы, а также ликвидация последствий обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

В смешанном цикле средний расход топлива колеблется в пределах 7,4-10 л/100 км, все зависит от дорожных условий и грузоподъемности. Фото: мэрия Херсона

Подаренные автомобили таким задачам лучше всего соответствуют – очень маневренные, быстрые, низкие по габаритам и хорошо прячутся в складках местности. Они не так давно начали поступать в войска, хотя массовыми те поставки назвать нельзя.

Появились Titano в траншах и для гражданских структур. Модель все больше становится популярной и у армейцев, и у медиков и в отрядах разминирования. Вот пришла очередь и к коммунальщикам – машина надежная.

Titano – родственник Peugeot

Fiat Titano можно считать "родственником" пикапа Peugeot Landtrek.

Классическая фотозона для любого знакового события в городе и области на этот раз зафиксировала подаренные пикапы Fiat Titano. Фото: мэрия Херсона

Чтобы быстро реагировать на вызовы

Имея ход по формуле 4х4 и экономичный дизельный двигатель, что в зависимости от версии выдает как 150 л.с. или 181 л.с. или еще и больший потенциал мощности, пикап способен брать на борт пять человек вместе с водителем и одну тонну груза. Для любой коммунальной службы города такой операционный диапазон подходит как нельзя лучше.

"Поддержка THW является важным шагом в укреплении способности Херсонской общины быстро реагировать на вызовы войны, поддерживать стабильность городской инфраструктуры и обеспечивать безопасность и благосостояние херсонцев", – отметили в мэрии.