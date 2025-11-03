Пікапи Fiat Titano допомагатимуть комунальнимкам на Херсонщині

ФОТО: Колаж Авто24|
П’ятимісний рамний pick-up по паспорту може везти тонну, але запасу має на всі півтори
Отримувачами транспортних засобів стали комунальні підприємства прифронтового міста. Їм такі повнопривідні автомобілі вкрай необхідні для виїзду на локалізацію пошкоджень, аварій тощо.
Як йдеться у пресрелізі мерії, транспортні засоби будуть передані для потреб не тільки комунальним підприємствам, але й соціальним закладам громади.
Вони будуть прифронтовими універсалами
У короткому повідомленні конкретно отримувачі не вказані, але щодо використання техніки сказано чітко – безперебійне виконання службових завдань у складних умовах воєнного стану, оперативного доставлення гуманітарної допомоги жителям у небезпечні райони, а також ліквідація наслідків обстрілів та надзвичайних ситуацій.
У змішаному циклі середня витрата палива коливається в межах 7,4-10 л/100 км, все залежить від дорожніх умов та вантажності. Фото: мерія Херсона
Подаровані автомобілі таким завданням якнайкраще відповідають – дуже маневрові, швидкі, низькі за габаритами й гарно ховаються у складках місцевості. Вони не так давно почали надходити у війська, хоча масовими ті постачання назвати не можна.
Titano – родич Peugeot
З'явилися Titano у траншах й для цивільних структур. Модель дедалі більше стає популярною і в армійців, і у медиків та у загонах розмінування. Ось надійшла черга і до комунальників – машина надійна.
Fiat Titano можна вважати "родичем" пікапа Peugeot Landtrek.
Класична фотозона для будь-якої знакової події у місті та області цього разу зафіксувала подаровані пікапи Fiat Titano. Фото: мерія Херсона
Щоб швидко реагувати на виклики
Маючи хід за формулою 4х4 та економічний дизельний двигун, що залежно від версії видає як 150 к.с. чи 181 к.с. або ще й більший потенціал потужності, пікап спроможний брати на борт п'ятьох людей разом з водієм та одну тонну вантажу.
Для будь-якої комунальної служби міста такий операційний діапазон підходить якнайкраще.
"Підтримка THW є важливим кроком у зміцненні спроможності Херсонської громади швидко реагувати на виклики війни, підтримувати стабільність міської інфраструктури та забезпечувати безпеку і добробут херсонців", – зазначили у мерії.