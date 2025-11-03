Пікапи Fiat Titano допомагатимуть комунальнимкам на Херсонщині

Отримувачами транспортних засобів стали комунальні підприємства прифронтового міста. Їм такі повнопривідні автомобілі вкрай необхідні для виїзду на локалізацію пошкоджень, аварій тощо.

Як йдеться у пресрелізі мерії, транспортні засоби будуть передані для потреб не тільки комунальним підприємствам, але й соціальним закладам громади.

Вони будуть прифронтовими універсалами

У короткому повідомленні конкретно отримувачі не вказані, але щодо використання техніки сказано чітко – безперебійне виконання службових завдань у складних умовах воєнного стану, оперативного доставлення гуманітарної допомоги жителям у небезпечні райони, а також ліквідація наслідків обстрілів та надзвичайних ситуацій.

У змішаному циклі середня витрата палива коливається в межах 7,4-10 л/100 км, все залежить від дорожніх умов та вантажності. Фото: мерія Херсона

Подаровані автомобілі таким завданням якнайкраще відповідають – дуже маневрові, швидкі, низькі за габаритами й гарно ховаються у складках місцевості. Вони не так давно почали надходити у війська, хоча масовими ті постачання назвати не можна.

Titano – родич Peugeot

З'явилися Titano у траншах й для цивільних структур. Модель дедалі більше стає популярною і в армійців, і у медиків та у загонах розмінування. Ось надійшла черга і до комунальників – машина надійна.

Fiat Titano можна вважати "родичем" пікапа Peugeot Landtrek.

Класична фотозона для будь-якої знакової події у місті та області цього разу зафіксувала подаровані пікапи Fiat Titano. Фото: мерія Херсона

Щоб швидко реагувати на виклики

Маючи хід за формулою 4х4 та економічний дизельний двигун, що залежно від версії видає як 150 к.с. чи 181 к.с. або ще й більший потенціал потужності, пікап спроможний брати на борт п'ятьох людей разом з водієм та одну тонну вантажу.

Для будь-якої комунальної служби міста такий операційний діапазон підходить якнайкраще.

"Підтримка THW є важливим кроком у зміцненні спроможності Херсонської громади швидко реагувати на виклики війни, підтримувати стабільність міської інфраструктури та забезпечувати безпеку і добробут херсонців", – зазначили у мерії.