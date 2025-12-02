Плагин-гибридный Nissan N6 дебютировал в Китае за 12 990 долларов

Как пишет CarNewsChina, Nissan N6 является первым гибридным представителем “серии N” после полностью электрических моделей. Модель рассматривается для будущего выпуска в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Латинской Америки.

Дизайн новинки очень похож на стиль электрического Nissan N7. Автомобиль имеет такие же L-образные фары, логотип бренда с подсветкой, скрытые дверные ручки, световую панель, зарядный порт сзади и профиль в стиле купе. Задний бампер скрывает выхлоп.

Длина седана составляет 4831 мм, ширина - 18851885 мм, а высота - 1494 мм. В то же время колесная база составляет 2815 мм, поэтому N6 позиционируется как седан среднего размера. Покупатели могут выбрать 17- или 18-дюймовые колеса, а цвета кузова включают Sunlight Gold, Mirage Silver, Wind-coloured Purple, Rock Grey, Obsidian Black и Pearl White.

Под капотом - 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 21,1 кВт-ч. Запас хода на электротяге – около 180 км по циклу CLTC. В салоне дизайнеры добавили плавающий 14,6-дюймовый центральный экран и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов.

Даже базовые комплектации получили автоматические фары, задние сиденья с эффектом “нулевой гравитации”, запуск двигателя кнопкой, камеру заднего вида и светлое или двухцветное исполнение интерьера.

В то же время в высших комплектациях добавляются адаптивное светодиодное освещение, фоновое освещение, панорамный люк с ручной шторкой, камеры кругового обзора 540 градусов, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, помощь при парковке и другие передовые системы помощи водителю.