Новый кроссовер Nissan на самом деле является десятилетним автомобилем в "привлекательной обертке"

Kait полностью повторяет пропорции старой модели, ведь длина внедорожника составляет 4,30 метра, ширина достигает 1,76 метра, а колесная база равна 2,62 метра. Профиль кузова и характерная линия окон сохранены почти без изменений, однако передняя часть стала существенно современнее. Внедорожник получил новые разделенные светодиодные фары, увеличенный воздухозаборник в нижней части бампера и тонкую декоративную накладку.

Задние двери также полностью переработаны, а форма фонарей стала более узкой и выразительной. Таким образом Nissan освежил машину внешне, но не прибегал к глубоким изменениям архитектуры. Интерьер пока держат в секрете, хотя компания заявляет, что новинка будет иметь хорошее базовое оснащение, значительное количество внутреннего пространства и багажник объемом 432 литра, что для такого размера автомобиля является привлекательным показателем.

При этом в Nissan не скрывают, что модель базируется на давно знакомой платформе V, которую бренд использует в своих компактных моделях уже более десяти лет. Именно эта платформа формирует репутацию простоты, ремонтопригодности и низких затрат на содержание, что особенно важно для регионов, где качество дорог и уровень сервиса могут существенно отличаться от глобальных стандартов.

Хотя официальные технические характеристики еще не обнародованы, местные СМИ сообщают, что внедорожник почти точно получит уже знакомый атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с вариатором. Это решение не удивит поклонников марки, ведь именно такая конфигурация много лет использовалась в Kicks и зарекомендовала себя как одна из самых надежных в бюджетном сегменте.

Kait дебютирует в Бразилии в конце месяца и далее начнет поступать на рынки более двадцати стран Латинской Америки. Ему придется конкурировать со знакомыми участниками сегмента, среди которых Volkswagen Tera, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta и Chevrolet Tracker. Производство модели уже запущено на заводе в Резенде, который играет ключевую роль в стратегии Nissan на южноамериканском рынке и недавно был модернизирован после инвестиций объемом 525 миллионов долларов.

В Nissan подчеркивают, что разработка Kait опирается на глобальный опыт бренда в сегменте внедорожников и одновременно учитывает специфические требования латиноамериканских покупателей. Таким образом старый Kicks с полученным новым именем и обновленным обликом получает шанс на вторую жизнь - на рынке, где проверенная конструкция иногда ценится даже больше, чем самые смелые технические инновации.