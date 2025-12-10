Opel показав нові Astra та Astra Sports Tourer

Opel офіційно презентував оновлені версії хетчбека Opel Astra та універсала Opel Astra Sports Tourer, які дебютують для широкої публіки на Брюссельському автошоу у січні 2026 року. Для бренду це ключова подія наступного року: популярна модель С-класу отримала нове оформлення, розширений перелік технологій та суттєві оновлення електричної версії.

Читайте також: Під брендом Opel в ЄС продаватимуть китайський Leapmotor B10

Основні оновлення моделі

Оновлений Astra отримав перероблений передній дизайн з фірмовою панеллю Opel Vizor, яка стала вужчою та точнішою. Головною візуальною новацією став підсвічуваний логотип Opel Blitz, який раніше застосовувався лише на флагманському Grandland. Новий стилістичний підхід базується на рішенні з концепт-кара Corsa GSE Vision Gran Turismo: світлові лінії, що виходять із логотипу, формують характерну оптико-дизайнерську композицію передньої частини авто.

Модель отримала нові колісні диски розміром 17 та 18 дюймів, а також нові кольори кузова Kontur White та Klover Green, які формують контраст із чорним дахом. Автомобіль зберіг характерний для марки стриманий, технічно витриманий стиль, проте нове оформлення робить його виразнішим і візуально динамічнішим.

Фари Intelli-Lux HD

Однією з головних технологічних змін стала поява адаптивних матричних фар Intelli-Lux HD, які містять понад 50 тисяч LED-елементів. Система вперше була застосована на Grandland, а тепер доступна й для Astra.

Адаптивна оптика формує високоточний та широкий світловий конус, автоматично вимикає окремі світлодіоди, щоб не засліплювати зустрічний транспорт, та змінює інтенсивність світла відповідно до погодних умов. Механізм підсвічування поворотів працює залежно від кута повороту керма, забезпечуючи додаткову видимість у темряві та ліквідуючи «тіні» у зоні повороту. Також система автоматично зменшує відблиски від дорожніх знаків, що підвищує комфорт водіння.

Сидіння Intelli-Seats

В інтер’єрі оновленої моделі збережена лаконічна структура, характерна для сучасного дизайну Opel. Усі комплектації тепер включають сидіння Intelli-Seats, які мають спеціальну форму для зниження тиску на центральну частину хребта та підвищення комфорту під час тривалих поїздок.

Доступні також сертифіковані AGR-сидіння з електричними регулюваннями, вентиляцією, підігрівом та функцією масажу. Матеріали оздоблення створені на основі переробленої сировини, що відповідає екологічній концепції бренду Greenovation.

Збільшений пробіг електричної версії

Електричний Opel Astra Electric отримав батарею на 58 кВт·год і тепер здатний долати до 454 кілометрів за циклом WLTP. Це збільшення приблизно на 34 кілометри порівняно з попередньою версією.

Також електричний варіант вперше підтримує технологію V2L, яка дозволяє використовувати авто як мобільне джерело електроенергії для зовнішніх пристроїв, включно з електровелосипедами, туристичними приладами або як резервне живлення.

Варіанти кузова

Оновлений хетчбек пропонує багажний об’єм до 1339 літрів при складених задніх сидіннях. Універсал Astra Sports Tourer забезпечує до 1634 літрів корисного об’єму та пропонує трансформацію сидінь у форматі 40:20:40. Ці параметри зберігають модель у числі найбільш практичних у своєму класі.

Читайте також: Leapmotor готує нову лінійку бюджетних моделей для Китаю та Європи

Чекаємо презентацію

Детальний перелік силових агрегатів та технічних характеристик буде оприлюднений під час світової прем’єри на Брюссельському автошоу у січні 2026 року.a